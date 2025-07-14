Найсмачніше попереду? Яку зброя Трамп дав Україні, чим вона допоможе і чи варто розкочувати губу

Нова допомога має низку особливостей

Президент США Дональд Трамп оголосив про пакет військової допомоги Україні. До нього увійшло як оборонне, так і наступальне озброєння.

"Телегра " пояснює, чим така особлива дана допомога, чим вона може допомогти і які перспективи відкриваються для України.

Що Трамп надішле Україні

Під час спільного брифінгу з генсеком НАТО Марком Рютте Трамп повідомив, що 17 систем Patriot готуються до завантаження. За його словами, зі США їх відправлять найближчими днями, і дуже скоро вони будуть в Україні.

Крім того, у західних ЗМІ кажуть, що у Білому домі також розглядають відправку крилатих ракет JASSM, які за характеристиками схожі на британські Storm Shadow чи французькі SCALP. Зазначається, що подібна зброю чудово доповнить арсенал українських F-16.

При цьому військовий оглядач Олександр Коваленко у коментарі "Телеграфу" зазначив, що про найцікавіші поставки, якщо такі будуть, у Пентагоні могли промовчати.

"Ми їх побачимо вже у справі через деякий час. Так і потрібно", — вважає він.

Як ця зброя допоможе ЗСУ

За даними Трампа, ЗРК Patriot незабаром будуть готові до відправки в Україну, а перші з них можуть потрапити до рук ЗСУ за лічені дні.

"Патріоти" наразі можна назвати основою ППО України. Це дефіцитний і критичний елемент озброєння, оскільки дані ЗРК одні з небагатьох, які можуть впоратися з балістикою та гіперзвуковими ракетами Росії. Якщо протидія дронам, які зараз становлять основу атак, Україна й сама активно розвиває за допомогою дронів-перехоплювачів та інших методів, то із загрозою російських атак Силам оборони поки що неможливо справлятися самостійно.

Таким чином передача Patriot є одним із найважливіших пунктів у новому пакеті допомоги, який допоможе убезпечити українські міста.

Детально про характеристики ЗРК Patriot можна дізнатися у матеріалі "Телеграфа", перейшовши за посиланням.

Ще однією важливою зброєю, яку може передати Трамп, є далекобійні ракети JASSM. Існують старі моделі, які можуть вражати цілі на дальності до 370 кілометрів, що ставить їх в один ряд із Storm Shadow. Нові версії можуть вражати цілі на дистанції до 800 кілометрів, проте існує низка міжнародних договорів, які забороняють передачу третім країнам ракет з дальністю ураження понад 300 кілометрів.

У будь-якому разі американське озброєння, яке може атакувати на такі відстані, Україна отримає вперше. Це матиме важливе як символічне, так і практичне значення.

І хоча таку зброю називають "наступальною" на ділі Україна за допомогою неї зможе більш ефективно оборонятися, завдаючи ударів по аеродромах, позиціях ППО, складах боєприпасів, пускових установок та місць дислокації ворога.

Наприклад, у радіусі 500 кілометрів від України розташовані відразу кілька топових порохових заводів РФ. А чим може обернутися їхнє зникнення для Росії ми пояснювали у матеріалі "Україна може вибити порохову бочку з-під ніг Росії: як Київ атакує критичну для війни галузь ".

Розташування великих порохових заводів у Росії

Однак, як зазначає експерт Коваленко, найважливішим моментом у питанні далекобійних ракет буде офіційна заява США про дозвіл на удари.

"Не дискусія, не обговорення в кулуарах, а реальна заява, що Україна має право на завдання ударів по РФ на будь-яку глибину. На максимум можливостей зброї, яку нам передають", — вважає Коваленко.

Чим особлива нова допомога США?

Нова допомога від Трампа – це серйозне зрушення у відносинах України та нової адміністрації США. Із самого початку свого президентського терміну республіканець зайняв дуже жорстку позицію у відносинах із Києвом та допомоги для нього. А в цей же час для російсько-американських відносин настала небувала відлига.

До прикладу:

Випади Трампа у бік України

У січні 2025 року Трамп звинуватив Зеленського у бажанні воювати з Росією

У лютому Трамп називає Зеленського "диктатором без виборів".

"Він відмовляється проводити вибори, має дуже низький рейтинг в українських опитуваннях, і єдине, в чому він був хорошим, — це гра Байденом "як на скрипці". Диктатор без виборів, Зеленський має діяти швидко, інакше у нього не залишиться країни", — сказав президент США.

Трамп та Росія

З моменту вступу на посаду Трамп демонстрував бажання покращити відносини з Росією.

Трамп уникав різкої антиросійської риторики, наголошуючи на переговорах і пошуку компромісів;

Відновив прямий діалог з Москвою (що саме собою було досягненням для Росії, яка частково перебувала у міжнародній ізоляції);

Трамп та Путін обмінювалися компліментами. Наприклад, Трамп публічно називав Путіна "професіоналом" за вміння обходити санкції та висловлював повагу до його стратегічних навичок;

Трамп активно просував ідею особистої зустрічі з Путіним.

Трамп та його адміністрація, включаючи держсекретаря Марко Рубіо, неодноразово говорили про можливість партнерства з Росією у геополітичних та економічних питаннях.

І в цей же час Трамп намагався укласти мир між Росією та Україною. Певною мірою, очевидно, за рахунок поступок України. У Путіна завжди відповідали взаємністю Трампу (на словах) і покривали його лестощами, намагаючись обвести навколо пальця, не приховуючи цього навіть на своєму телебаченні. Насправді у Путіна тягли час, щоб активно вести війну.

Тепер Дональд Трамп надає Україні новий пакет військової допомоги на сотні мільйонів доларів, який став першою офіційною допомогою від нової адміністрації. За повідомленнями ЗМІ, президент США Дональд Трамп вперше використовує президентські повноваження (PDA) для надсилання Україні військової допомоги. Його попередник Джозеф Байден використав саме цей шлях передачі Україні необхідної зброї та боєприпасів. А кілька днів тому, також, за даними ЗМІ, США відновили постачання Україні частини критично важливих боєприпасів. Йдеться про артилерійські снаряди калібру 155 міліметрів та ракети GMLRS для систем реактивної артилерії M142 HIMARS.

Терпіння Трампа урвався?

Останніми днями Володимир Путін став об’єктом надзвичайно різких висловлювань президента Трампа. Найсильніше пролунало у вівторок під час засідання кабінету Дональда Трампа: "Якщо хочете знати правду, Путін завалює нас нісенітницею. Він завжди поводиться дуже мило, але це стає безглуздим".

10 липня в інтерв’ю NBC Дональд Трамп сказав, що він "вкрай розчарований" Росією і має намір у понеділок (14 липня) зробити важливу заяву з цього приводу. Тригером для зміни риторики президента США, зважаючи на все, стала телефонна розмова з Володимиром Путіним, проведена 3 липня.

"Я дуже розчарований розмовою з президентом Путіним. Я не думаю, що він хоче припинити цю дурість (війну — Ред.)", — сказав Дональд Трамп.

Після розмови з Путіним, до речі, Трамп поспілкувався із Зеленським і назвав розмову з ним "хорошим".

"Я вважаю, що це була дуже хороша розмова, дуже стратегічна розмова", — сказав він і запевнив, що допомагатиме Україні.

Своє розчарування Трамп продовжував доносити вранці 14 липня під час анонсу військової допомоги.

"Ми пошлемо їм Patriot, які їм відчайдушно потрібні, тому що Путін справді здивував багатьох людей. Він добре розмовляє, а потім увечері всіх бомбардує. Але тут є невелика проблема. Мені це не подобається…", — сказав він.

Джерела видання Axios підтверджують, що піти на цей крок з допомогою Україні Трампа зокрема переконала розмова з Володимиром Путіним 3 липня. Вони стверджують, що під час нього російський президент дав зрозуміти, що протягом наступних 60 днів має намір зробити нову спробу захопити українські території. "Він хоче взяти все", — сказав Трамп президенту Франції Емманюелю Макрону невдовзі після розмови з Путіним.

Перспективи для України

Новий пакет допомоги від Трампа — безперечно позитивний сигнал для Києва. Однак про перспективи зміни курсу Трампа говорити ще зарано, бо з цього приводу є різні думки.

Так, наприклад, сенатор Ліндсі Грем очікує найближчими днями на рекордні поставки зброї для захисту України від російської агресії.

"Одним із найбільших прорахунків Путіна було те, що він вирішив переграти Трампа. Подивіться, найближчими днями та тижнями будуть докладені величезні зусилля, щоб змусити Путіна сісти за стіл переговорів", — сказав він.

Сенатор також зазначив, що у розпорядженні Трампа є "кувалда" у вигляді мит та санкцій проти Росії та тих, хто її підтримує.

"Він (Дональд Трамп. — Ред. ) може підвищувати або знижувати тарифи. Він може встановити тарифи від 0% до 500%. У нього є максимальна гнучкість. Але ми будемо переслідувати людей, які підтримують Путіна, і введемо додаткові санкції проти самої Росії. Це дійсно кувалда, яку має президент Трамп," — пояснив Грем.

Грем також натякнув, що "щось цікаве" станеться з російськими заарештованими активами і пов’язав це з поновленням постачання озброєння. За його словами, незабаром до Європи піде величезна кількість зброї, яка принесе користь Україні.

При цьому Financial Times, аналізуючи останні заяви американського лідера, висловлює стриманішу думку щодо перспектив для України. Видання пише, що жорсткі заяви Трампа можуть не означати кардинальних змін. Так, на думку Макса Бергмана з Центру стратегічних та міжнародних досліджень, "це попереджувальний постріл у бік Росії та Путіна", проте це не означає, що Сполучені Штати раптом перетворяться на вірного союзника України або почнуть їй надавати велику підтримку.

Нова риторика Трампа породила в європейських столицях певні надії на те, що його позиція змінилася, однак, як повідомили FT два високопосадовці, які брали участь у переговорах зі США з питань оборони і безпеки, поки що мало реальних доказів того, що Білий дім стане більш проукраїнським.

Військовий оглядач Коваленко вірить, що у відносинах Трампа та Путіна настав переломний момент і тепер президент США мститиме Москві за плювання в обличчя.

"Трамп вже не стільки намагатиметься умиротворювати Путіна, скільки помститися йому. Тому, що Путін намагається таким чином домінувати над Трампом, а президент США це не та людина, з якою так себе можна поводити. Навіть, якщо він вам каже, що ти його товариш. Усьому є межі. Тому побачимо за його заявою, що буде далі, але я не думаю, що найцікавіше ми почуємо вже сьогодні. Якщо цікаві поставки будуть, то ми їх побачимо вже у справі", — зазначив він.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, чим закінчилася розмова Трампа та Путіна 3 липня.