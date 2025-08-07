Указывают только на одно? О чем свидетельствуют условия "выгодного перемирия" от США по отношению к Украине

Есть мнение, что США превратились из стратегического партнера Украины в ритэйлера ее интересов

Польский портал Onet, в распоряжении которого якобы оказалось предложение президента США Дональда Трампа, переданное его спецпосланником Стивом Уиткоффом Владимиру Путину во время встречи в Кремле, утверждает, что предполагается заключение не мира, а перемирия между Россией и Украиной.

"Телеграф" разбирался, могла ли Москва получить именно такие условия и что делать Украине. Помощник Путина Юрий Ушаков назвал предложение Трампа "совершенно приемлемым".

Глава Белого дома якобы предложил фактическое признание российских территориальных достижений и отмену большинства санкций, наложенных на Россию, а в долгосрочной перспективе – возврат к импорту российского газа и нефти. В то же время, предложение США не предусматривает гарантий не расширения НАТО и остановки военной поддержки Украины Западом, сообщает польское издание.

Трамп торгует украинскими интересами?

"Думаю, мы должны исходить из того незаурядного факта, что за пол года президентства Трампа Соединенные Штаты превратились из стратегического партнера Украины в страну, руководство которой активно торгует украинскими интересами. Объективно мы не могли этого изменить. Наши руководители могли поискать пути к сердцу Трампа, но вряд ли это имело бы успех", — пояснил "Телеграфу" политический эксперт Евгений Магда.

Политический эксперт Евгений Магда

По его мнению, у Трампа нет моральных предохранителей по поводу того, что он должен завершить российско-украинскую войну в той или иной парадигме. Он должен себе сказать, что он ее завершил, и разница между агрессором и жертвами агрессии его мало интересует. Эксперт добавил, что Трамп – это анти-Байден и он действует как противовес Байдену.

Предупредительные выстрелы перед встречей Трампа с Путиным

Магда также прокомментировал сообщение New York Times о намерении американского президента провести личную встречу с Владимиром Путиным на следующей неделе. Издание ссылается на анонимные информированные источники.

"Русская логика, там, где они пытались добиться встречи с Трампом из-за переговоров в Турции, сработала, и с большой долей вероятности эта встреча состоится. Ей будут предшествовать предупредительные выстрелы в виде санкций против торговых партнеров России. Российско-американская торговля слишком маленькая и соответственно на нее трудно влиять", — считает эксперт.

Что делать Украине

Магда утверждает, что единственный вариант для Украины – пытаться расширить переговорный процесс в виде конференции. Если это будет в виде встреч Трамп – Путин, Трамп – Зеленский, у нас очень мало шансов чего-то добиться. Киев должен раздувать страхи Европы по поводу того, что усиление России будет угрожать многим европейским странам.

"Нам нужно напоминать о том, что Крым является украинским, потому что российские так называемые источники западных разных информационных агентств почему-то говорят о четырех регионах Украины. Таким образом получается, что Крым уже российский вне всякого сомнения", – отмечает он.

Также эксперт обратил внимание на то, что, по словам Марко Рубио (госсекретарь США – ред.), речь пойдет о территориальных уступках. Чтобы принимать подобные решения, украинскому руководству нужен вотум доверия, причем не на выборах, не на референдуме, а который был бы высказан каким-то адекватным способом. По мнению политолога, с этим на сегодняшний момент существенные проблемы.

"Я в принципе понимаю, что еще ничего не решено и завышенные аппетиты Путина могут сыграть против него, но он будет действовать так и дальше. Поэтому рассчитывать на то, что он вдруг станет демократом и будет играть на проукраинских интересах не стоит", — резюмировал Магда.

Российская ИПСО с использованием польских СМИ

По словам политолога Тараса Загороднего, люди, которые верят, что Россия может вернуться на рынки нефти и газа, напоминают детей. Но если поменять позиции россиян и американцев, то этот документ выглядит адекватно. По его мнению, это элементы российской ИПСО с использованием польских СМИ.

Политолог Тарас Загородний

"Чтобы Европа начала покупать российскую нефть и газ, когда она уже пообещала Трампу, что будет у Трампа покупать? Я так и вижу, как Трамп только дожал европейцев, чтобы вытеснить россиян, и будет запускать их туда", – пошутил он.

Напомним, 7 августа российский лидер заявил, что не имеет ничего против встречи с Владимиром Зеленским, если для этого будут созданы условия. Одним из возможных мест для такой встречи Путин назвал ОАЭ, президента которой Заида Аль Нахайяна считает "другом России".