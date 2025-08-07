Дресирування спрацювало: у Кремлі визначилися щодо зустрічі з Трампом

Про присутність Зеленського теж сказали

Зустріч президента США Дональда Трампа та очільника Росії Володимира Путіна пройде найближчими днями. Білий дім і Кремль вже погодили усі домовленості.

Про це повідомив радник Путіна Юрій Ушаков. За його словами, обидві сторони вже розпочали підготовку.

Ушаков наголосив, що місце проведення зустрічі буде повідомлене згодом, але його вже обрали. Наразі країни готують усе потрібне задля забезпечення потрібного рівня безпеки лідерів країн.

"Узгоджено домовленість про проведення найближчими днями зустрічі Путіна і Трампа, сторони розпочали її опрацювання", — заявив Ушаков.

За його словами, спецпредставник США Стів Віткофф зачіпав ідею тристоронньої зустрічі Путіна, Трампа та Зеленського, але Москва "це залишила без коментаря". Окрім того, в США ще офіційно не підтверджували зустріч Путіна та Трампа.

Додамо, що Трамп вимагає від своєї команди якнайшвидше спланувати зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським та російським правителем Володимиром Путіним. Президент США хоче провести їх вже наступного тижня.

Водночас в американських ЗМІ натякають, що попри бажання Трампа є низка перепон — від політичних до логістичних. Масла підлив державний секретар США Марко Рубіо, який не виключив зустрічі — але, за його словами, перед цим "багато що має статися".

Раніше "Телеграф" розповідав, що Трамп прокоментував зустріч Віткоффа й Путіна та не виключив санкцій проти Китаю.