Легализация недопустима: Свириденко и Келлог обсудили попытку РФ присвоить критические ресурсы Украины

Нельзя допустить, чтобы российские оккупанты смогли извлечь выгоду от захваченных ресурсов

Украина и США совместно работают над тем, чтобы создать действенные гарантии безопасности и Украины и прекратить посягательство российского режима на украинские ресурсы, которые находятся на временно оккупированных территориях. Последнее тоже является важным моментом.

Об этом написала премьер-министр Юлия Свириденко. Она провела встречу со специальным представителем президента США Китом Келлогом, в ходе которой обсуждались оба вопроса.

"Сегодня со спецпредставителем Президента США Китом Келлогом говорили о гарантиях безопасности для Украины. Они должны быть реальными — на основе Устава ООН и с уважением к нашему суверенитету. Это не только о военном компоненте, но и о политической устойчивости и экономической состоятельности" Премьер-министр Украины Юлия Свириденко

Кроме этого, по словам Свириденко, обсудили критические минералы и промышленные активы Украины, которые пытается присвоить российский режим на временно оккупированной территории. Недопустимо, чтобы Россия могла получать выгоду из захваченного.

"Отдельно обсудили вопросы критических минералов и промышленных активов, которые Россия пытается эксплуатировать на временно оккупированных территориях. Недопустимо, чтобы их добыча или торговля были легализованы" Премьер-министр Юлия Свириденко

Напомним, что правительство Украины приняло решение снять закрепленный еще с советских времен гриф "Секретно" с данных относительно украинских полезных ископаемых, в первую очередь стратегических минералов. Теперь бизнес может получить доступ к информации о титане, золоте, литии, редкоземельных металлах и других стратегически важных ресурсах, ожидающих инвестиций.

30 апреля Украина и Соединенные Штаты подписали обновленное соглашение о создании Инвестиционного фонда восстановления, который будет финансировать проекты по добыче украинских полезных ископаемых. Документ предусматривает равноправное управление фондом со стороны Киева и Вашингтона и более выгодные для Украины условия, чем те, что были в предыдущей версии документа.

16 июня Украина сделала первые практические шаги по реализации минерального соглашения с США. Началась подготовка к запуску тендера на разработку крупного государственного месторождения лития. Этим проектом уже заинтересовался бизнесмен из окружения Трампа.

Однако есть и проблемы, в первую очередь из-за россиян и их китайских союзников. В частности, недавно Россия получила контроль над еще одним стратегическим ресурсом Украины – литием. Оккупанты продвинулись вглубь Донбасса, захватив населенный пункт Шевченко и месторождение лития возле него. А по Китаю – по данным украинских СМИ, Китай не только поддерживает активные политические контакты с россиянами, но и готовится грабить Украину. В частности, так называемый "частный бизнес" китайцев начал активно "заходить" на временно оккупированные украинские территории, которые сейчас находятся под контролем российского режима.