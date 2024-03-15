Свьонтек — Костюк: де і коли дивитись півфінал турніру в Індіан-Веллсі

Українка вперше грає на такому рівні

У ніч на суботу, 16 березня, українська тенісистка Марта Костюк (№32 WTA) проведе матч 1/2 фіналу на турнірі WTA 1000 в Індіан-Веллсі. Суперницею українки стане перша ракетка світу Іга Свьонтек із Польщі.

У прямому в Україні півфінал Свьонтек — Костюк покаже телеканал Setanta Sports+, а також медіаплатформа setantasports.com (необхідна підписка, — Ред.). Про це повідомляє офіційний сайт транслятора.

Українка вперше вийде на корт проти найкращої тенісистки світу, хоча раніше Марта та Іга грали між собою — українка поступилася полячці у 4-му колі "Ролан Гаррос-2021". Додамо, що півфінал в Індіан-Веллсі розпочнеться не раніше 01:00. Цікаво, що Марта вперше грає у 1/2 фіналу турніру WTA 1000.

Нагадаємо, на шляху до півфіналу Костюк розправилася з японкою Маї Хонтамою, на відмові пройшла чешку Маркету Вондроушову, а також обіграла двох представниць РФ Анастасію Павлюченкову та Анастасія Потапову.

Букмекери виставили котирування на матч 1/2 фіналу Свьонтек — Костюк. Напередодні Марта виступила із заявою, нагадавши про війну в Україні.