Російська влада просто сміється з мешканців окупованих територій України

Член комітету Держдуми з фізичної культури та спорту, президент Федерації хокею Росії (ФХР) Владислав Третяк похвалився допомогою окупованих регіонів України. Напередодні Міжнародна федерація хокею (IIHF) продовжила усунення РФ до закінчення сезону 2024/25.

Відповідний коментар Третьяка наводить "Матч ТВ". Російський чиновник повідомив, що ФХР витратила на це близько 20 млн. рублів (близько 8 млн. грн.).

"Прийде час, коли гратимемо і в них на майданчиках. Ми, Федерація хокею Росії, надали допомогу [окупованим територіям України] у розмірі близько 20 мільйонів. Закупили ключки, екіпірування.

У нас дуже хороший контакт, сподіваємось на подальшу співпрацю ”, – заявив Третьяк.

У мережі висміяли допомогу від ФХР. Адже ключки та хокейне екіпірування — це саме те, чого не вистачало мешканцям окупованої Херсонщини, Запоріжжя Донеччини та Луганщини.

Нагадаємо, у Латвії жорстко покарали хокеїстів, які виступили на "Іграх Майбутнього" у Казані (Росія). До речі, президент РФ Володимир Путін особисто відвідав церемонію відкриття змагань, а компанію йому склала молода фігуристка.