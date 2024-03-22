Одна перемога у чотирьох матчах: Україні дістався незручний суперник у битві за Євро

Наша команда лише одного разу обіграла збірну Ісландії.

У вівторок, 26 березня, відбудеться фінальний матч плей-офф відбірного турніру чемпіонату Європи з футболу, у якому збірна України зіграє із командою Ісландії. У цього суперника "синьо-жовті" вигравали лише один раз.

Раніше українці та ісландці грали між собою чотири рази, при цьому жоден матч не був товариським, усі офіційні. Двічі – у кваліфікації до Євро-2000, двічі – у кваліфікації ЧС-2018, повідомляє Soccer365.

Українцям вдалося перемогти ісландців лише одного разу. Це сталося у далекому вересні 1999 року у Рейк’явіку. Тоді матч завершився з рахунком 0:1, а єдиний і переможний гол забив наприкінці першого тайму... нинішній тренер збірної України Сергій Ребров. Він реалізував пенальті на 43-й хвилині.

Ісландія — Україна, 1999

У домашніх матчах, що у 1999, що у 2016 роках, українці зіграли внічию – 1:1. А гостьовий матч відбору ЧС-2018, у 2017-му році, програли супернику з рахунком 0:2. Таким чином, за повного паритету за очками — 1 перемога, 2 нічиї, 1 поразка, збірна України поступається Ісландії за різницею м’ячів, 3:4.

Напередодні збірна України обіграла команду Північної Македонії на полі суперника, у Зениці, провівши чудову кінцівку та перевернувши гру в останні 6 хвилин матчу. Українці зробили камбек, зрівнявши рахунок та забивши переможний гол — 2:1.

У паралельному матчі збірна Ісландії була номінальним гостем у грі проти команди Ізраїлю, матч проходив на нейтральному полі у столиці Угорщини Будапешті через бойові дії в Ізраїлі. Гра завершилася впевненою перемогою "вікінгів" із рахунком 1:4.

Ізраїль — Ісландія, плей-офф відбору Євро-2024

У фінальному матчі плей-офф кваліфікації Євро-2024 номінальним господарем буде збірна України. Гра пройде у Вроцлаві (Польща) 26 березня. Початок матчу о 21.45 за київським часом.