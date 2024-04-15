"Боруссія" Д — "Атлетіко": онлайн-трансляція матчу Ліги чемпіонів

Гра-відповідь відбудеться в Німеччині

У вівторок, 16 квітня, дортмундська "Боруссія" прийме "Атлетіко" Мадрид у рамках другого поєдинку 1/4 фіналу Ліги чемпіонів УЄФА сезону 2023/24. Переможець цієї "дуелі" у півфіналі ЛЧ зіграє проти переможця протистояння "Барселони" та ПСЖ.

"Телеграф" проведе онлайн-трансляцію матчу "Боруссія" Д — "Атлетіко". Гра-відповідь відбудеться в Дортмунді (Німеччина) на "BVB-Штадіон", початок зустрічі — о 22:00 за київським часом.

Онлайн-трансляція матчу "Боруссія" Д — "Атлетіко" — початок о 22:00 (оновлюється)

У першій грі, яка проходила у Мадриді, "Атлетіко" мінімально здолав "Боруссію" Д із рахунком 2:1. Результат цієї зустрічі дає мадридцям непогані шанси на вихід в 1/2 фіналу ЛЧ, проте Джмелі на своєму стадіоні можуть обіграти будь-яку команду.

Відеоогляд першого матчу "Атлетіко" — "Боруссія" Д

Напередодні "Телеграф" повідомляв, де дивитись гру "Боруссія" Д — "Атлетіко" у прямому ефірі в Україні, а також ділився букмекерським прогнозом на це протистояння.

Нагадаємо, Матрацники в першому раунді плей-оф обіграли італійський "Інтер", а Джмелі вибили з турніру нідерландський ПСВ.