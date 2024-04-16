"Баварія" — "Арсенал": букмекери спантеличили прогнозом на чвертьфінал Ліги чемпіонів

Аналітики не змогли виділити однозначного фаворита в цьому протистоянні

У середу, 17 квітня, німецький та англійський суперклуби зіграють за путівку у півфінал Ліги чемпіонів УЄФА сезону 2023/24. "Телеграф" проведе онлайн-трансляцію матчу "Баварія" — "Арсенал".

На думку букмекерів, шанси команд практично рівні, проте невелика перевага все-таки на боці "Баварії". Про це повідомляє Favbet.

На вихід Червоних у півфінал ЛЧ аналітики пропонують зробити ставку з коефіцієнтом 1,78. В той самий час подібний успіх Канонірів менш ймовірний — коефіцієнт 2,08. Додамо, що Favbet оцінив ймовірність перемоги господарів у другій грі у 41%, а гостей — у 33%.

Прогноз букмекерів на матч Ліги чемпіонів "Баварія" — "Арсенал":

Favbet: (перемога "Баварії" 2,42 — нічия 3,70 — перемога "Арсеналу" 2,93)

William Hill: (2,37 — 3,75 — 2,70)

Bwin: (2,30 — 3,70 — 2,80)

Матч "Баварія" — "Арсенал" відбудеться у Мюнхені (Німеччина) на "Арені Мюнхен". Напередодні "Телеграф" повідомляв, де дивитися цей поєдинок у прямому ефірі в Україні. Додамо, що переможець протистояння вийде у півфінал ЛЧ, де зіграє, або з "Ман Сіті", або з "Реалом".

Огляд першого матчу "Арсенал" — "Баварія"

Нагадаємо, у першій грі, яка проходила в Лондоні, команди зіграли внічию (2:2).