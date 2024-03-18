"Немає нічого важливішого": Шевченко побував на фронті (фото)

Колишній форвард та тренер збірної України особисто поспілкувався із захисниками батьківщини

Амбасадор UNITED24, президент Української асоціації футболу (УАФ) Андрій Шевченко відвідав бійців 13-ї бригади НГУ "Хартія" на куп’янсько-лиманському напрямі. Знаменитий футболіст вважає підтримку воїнів головним завданням.

Про це повідомляє telegram-канал UNITED24. Легендарний український футболіст подякував воїнам, які захищають Україну від російських окупантів.

"Немає нічого важливішого, ніж підтримувати наших військових. Захоплююся їхньою мужністю, витримкою, незламністю. Щиро дякую кожному та кожній, хто боронить Україну!" — заявив Шевченко.

Андрій Шевченко відвідав українських бійців на куп’янсько-лиманському напрямі

United24 — це глобальна ініціатива на підтримку України, запущена 5 травня 2022 року з ініціативи президента України Володимира Зеленського під час російського вторгнення в Україну. На платформі здійснюється збір коштів на підтримку України. Шевченко став першим амбасадором платформи.

Нагадаємо, "Шева" нещодавно очолив український футбол. У перший же день роботи він потрапив у великий скандал, щоправда, відразу пообіцяв виправити ситуацію. Крім того, Андрій Миколайович повідомив, що в УАФ великі проблеми з фінансуванням, через що організація взяла в борг гроші для підготовки збірної України до вирішальних матчів відбору на Євро-2024.