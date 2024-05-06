"Недооцінювати його неможливо": Ф’юрі знову зробив комплімент Усику

Британський боксер упевнений у своїй перемозі, але хвалить суперника

Бій за титул абсолютного чемпіона світу у надважкій вазі між Олександром Усиком та Тайсоном Ф’юрі відбудеться 18 травня. Напередодні чемпіон світу за версією WBC Ф’юрі вкотре розсипався у компліментах своєму супернику.

У новому інтерв’ю для YouTube-каналу Queensberry Promotions британець поділився думками про майбутній бій із Олександром. Тайсон назвав бій особливим в історії виду спорту.

"Наш бій з Усиком справді особливий момент для історії боксу. До того ж, я зможу зібрати всі пояси хевівейту під одним прапором, це вперше за 25 років", — самовпевнено заявив Тайсон.

У той же час, Ф’юрі зазначив: "Усик той ще "поганий хлопець". Недооцінювати його неможливо. Я дуже серйозно готуються до цього протистояння. Що станеться після гонгу? Ви побачите, як кролик тікає, а я його наздоганяю та б’ю. Хоча це бокс, а раптом він почне агресивно.

Ф’юрі розмірковує про бій з Усиком

У той же час, в інтерв’ю Fight News, Ф’юрі додав: "Олександр Усик — справді крутий мужик, і якщо ти його недооціниш, то будеш лохом. Так що я старанно до нього готуюся, роблю все, що можу. Я поважаю Усика як чоловіка. Я також поважаю його кар’єру — олімпійський чемпіон, абсолютний чемпіон світу в першій важкій вазі, об’єднаний чемпіон світу в суперважкій вазі.

Ти маєш це поважати. Я б’юся зі справжнім бійцем. Я з нетерпінням чекаю на цей виклик. Він шульга, у нього хороший футворк, боксерські навички, техніка. Він довів, що може битися з великими суперваговиками, оскільки переміг Ентоні Джошуа та Даніеля Дюбуа.

Я боксую з усіма елітними бійцями, які мають щось більше, ніж просто боксерські навички. Він упертий і хоче перемогти так само, як і я. Якщо відкинути у бік талант і характеристики, то все зведеться до того, хто більше бажатиме перемоги цього вечора. Якщо Усик, то тоді він переможе. Якщо я хочу цього більше, ніж він, то виграю я. Я думаю, що мої воля і рішучість виявляться сильнішими за нього цього вечора", — додав Ф’юрі.

Бій Усик — Ф’юрі двічі переносився. Спочатку, після невдалого виступу Ф’юрі у поєдинку з Нгану (тоді зірвався бій, який мав відбутися у грудні 2023 року). Вдруге поєдинок зірвався через розтин у Ф’юрі і був перенесений з 17 лютого на три місяці вперед.

Раніше Ф’юрі повідомив, що на кону стоятиме 8 чемпіонських титулів. Також раніше організатори бою в Ер-Ріяді (Саудівська Аравія) випустили офіційний гімн.