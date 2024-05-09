"Реал" створив диво та пройшов "Баварію" на шляху у фінал Ліги чемпіонів (відео)

У фіналі Ліги чемпіонів зіграють "Боруссія" Д та "Реал"

У середу, 8 травня, "Реал" у рамках другого півфіналу Ліги чемпіонів УЄФА сезону 2023/24 приймав "Баварію". У першій грі, яка відбулася у Мюнхені, команди зіграли внічию з рахунком 2:2.

Зустріч, що проходила у Мадриді на стадіоні "Сантьяго Бернабеу", завершилася з рахунком 2:1 на користь "Реала". Про це повідомляє "Телеграф".

Перший тайм пройшов фактично без моментів, проте "Реал" виглядав гострішим в атаці. Після перерви команди почали грати на зустрічних курсах. У результаті мюнхенці зуміли забити. На 68-й хвилині Альфонсо Девіс промчав флангом, змістився в центр і пробив точно в кут воріт — Андрій Лунін не врятував. За 2 хвилини до закінчення основного часу Хоселу зрівняв рахунок після помилки Ноєра, а ще через 3 хвилини він зробив переможний дубль, замкнувши простріл Рюдігера.

"Реал" – "Баварія" – 2:1. Перший матч – 2:2.

Голи: Хоселу (88, 90+1) – Девіс (68)

Попередження: Камавінга (90+11)

"Реал": Лунін, Менді, Рюдігер, Начо, Карвахаль, Кроос (Модрич, 69), Чуамені (Камавінга, 69), Вальверде (Браїм Діас, 81), Вінісіус Жуніор, Беллінгем (Мілітао, 90+10), Родріго (Хоселу, 81)

"Баварія": Нойер, Мазрауї, Дайер, де Лігт, Кімміх, Павлович, Лаймер, Гнабрі (Девіс, 27), Мусіала (Мюллер, 85), Сане (Кім Мін Чже, 76), Кейн (Шупо-Мотінг, 85)

Статистика матчу Реал - Баварія

Повний відеоогляд матчу "Реал" — "Баварія" буде доступний тут пізніше:

У фіналі Ліги чемпіонів "Реал" зіграє проти "Боруссії" Дортмунд. Вирішальна гра відбудеться 1 червня на стадіоні "Вемблі" у Лондоні (Велика Британія).

Нагадаємо, у 1/8 фіналу Ліги чемпіонів "Баварія" вибила з турніру італійський "Лаціо", після чого пройшла англійський "Арсенал". "Реал", у свою чергу, у першому раунді плей-оф ЛЧ обіграв німецький РБ Лейпциг, а потім сенсаційно виявився сильнішим за англійський "Манчестер Сіті".