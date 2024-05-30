"Тріснути можна": відома російська тренерка розповіла, як "покращувала" спортсменів

У РФ вважають, що фігуристів необхідно бити заради результатів

Заслужена тренерка СРСР із фігурного катання Тетяна Тарасова заявила, що тренеру можна іноді "тріснути" спортсмена. Схоже, у російському фігурному катанні рукоприкладство – це норма.

Відповідний коментар Тарасової наводить sport24.ru. На її думку, цей спосіб є досить ефективним у вихованні чемпіонів.

"Тренер має бути розумним. Треба робити так, як треба, а це знає тільки сам тренер.

Немає жодної планки допустимої жорстокості. Що це таке? З якого дива не можна підвищувати голос? Коли людина сто разів робить помилку, яка може призвести до тяжкої травми… І на неї не можна крикнути, чи що? Ось ми й кричимо. Та ще за це місце потерпиш.

Які удари? Не залізним жолобом по голові б’ють. Ось тріснути можна. З великим задоволенням! Я таке практикувала до своїх спортсменів, а вони потім покращували. Цей спосіб рідко застосовується, але ефективний ”, – сказала Тарасова.

Напередодні Тарасова жорстко образила російську фігуристку, яка оголосила про завершення спортивної кар’єри.

Раніше повідомлялося, що російська фігуристка Софія Тітова виступатиме за команду Вірменії.