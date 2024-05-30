"Треснуть можна": известный российский тренер рассказала, как "улучшала" спортсменов

В РФ считают, что фигуристов необходимо бить ради результатов

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова заявила, что тренеру можно иногда "треснуть" спортсмена. Похоже, в российском фигурном катании рукоприкладство — это норма.

Соответствующий комментарий Тарасовой приводит sport24.ru. По ее мнению, этот способ довольно эффективен в воспитании чемпионов.

"Тренер должен быть умным. Надо делать так, как надо, а это знает только сам тренер.

Нет никакой планки допустимой жестокости. Что это такое? С какой стати нельзя повышать голос? Когда человек сто раз делает ошибку, которая может привести к тяжелой травме… И на него нельзя крикнуть, что ли?! Вот мы и кричим. Да еще за это место потерпишь.

Какие удары? Не железным желобом по голове бьют же. Вот треснуть можно. С большим удовольствием! Я такое практиковала к своим спортсменам, а они потом улучшались. Этот способ редко применяемый, но эффективный", – сказала Тарасова.

Накануне Тарасова жестко оскорбила российскую фигуристку, которая объявила о заершении спортивной карьеры.

Ранее сообщалось, что российская фигуристка Софья Титова будет выступать за команду Армении.