Німеччина – Україна: онлайн-трансляція матчу

Українці та німці проведуть товариський поєдинок перед головним турніром року

У понеділок, 3 червня, збірні Німеччини та України проведуть контрольний поєдинок у рамках підготовки до чемпіонату Європи-2024. До речі, Синьо-жовті зіграють три спаринги перед початком турніру.

"Телеграф" проведе онлайн-трансляцію матчу Німеччина — Україна. Зустріч відбудеться у Нюрнберзі на однойменній арені, початок поєдинку о 21:45 за київським часом.

Онлайн-трансляція матчу Німеччина — Україна — початок о 21:45 (оновлюється)

На кону поєдинку не стоять титули та турнірні завдання, тому головні тренери команд спокійно можуть провести останні експерименти перед Євро-2024. До речі, останній "товарняк" німців проти українців пройшов у 2023 році та завершився з рахунком 3:3. Щось подібне очікуємо від команд і у 2024 році.

Раніше "Телеграф" повідомляв, де і коли дивитися матч Німеччина — Україна, а також ділився прогнозом букмекерів на це протистояння.

Нагадаємо, збірна України пробилася на Євро-2024 через стиковий раунд. У фіналі раунду плей-оф наша команда здолала збірну Ісландії. ЧЄ-2024 з футболу стартує 14 червня.