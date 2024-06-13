"Кульбіт Захарової": журналістка затаїла образу на легенду спорту на тлі скандалу з Олімпіадою

Скандал у національній команді вийшов на інший рівень

Головний редактор видання "Коротко про" (до 2016 року "Комсомольська правда в Україні", до 2024 року "КП в Україні" — Ред.) Оксана Богданова відреагувала на випад з боку олімпійської чемпіонки, віцепрезидентки Української федерації гімнастики Стелли Захарової.

Відповідний пост Богданова опублікувала у Facebook. Захарова наголосила на російському походженні українського медіа, яке вирішило "хайпанути" на скандалі у збірній України, а всю ситуацію вона назвала ворожою ІПСО.

Богданова у відповідь зазначила, що Захарова часто давала коментар виданню, не соромлячись його минулого, а тепер зробила "професійний кульбіт у стосунках із медіа".

Стелла Захарова у гостях у КП в Україні

Оксана Богданова відреагувала на випад Стелли Захарової

Стелла Захарова висловилася про роботу видання "Коротко про"

Нагадаємо, олімпійський чемпіон зі спортивної гімнастики Олег Верняєв розкритикував роботу Української федерації гімнастики та Стелли Захарової перед Олімпійськими іграми-2024. Також проблеми у національній команді у коментарі "Телеграфу" підтвердила тренер Іллі Ковтуна Ірина Горбачова. Захарова у відповідь заявила, що Верняєв зробив пост на емоціях, а українські ЗМІ допомогли російській пропаганді.