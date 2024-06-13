"Кульбіт Захарової": журналістка затаїла образу на легенду спорту на тлі скандалу з Олімпіадою
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Скандал у національній команді вийшов на інший рівень
Головний редактор видання "Коротко про" (до 2016 року "Комсомольська правда в Україні", до 2024 року "КП в Україні" — Ред.) Оксана Богданова відреагувала на випад з боку олімпійської чемпіонки, віцепрезидентки Української федерації гімнастики Стелли Захарової.
Відповідний пост Богданова опублікувала у Facebook. Захарова наголосила на російському походженні українського медіа, яке вирішило "хайпанути" на скандалі у збірній України, а всю ситуацію вона назвала ворожою ІПСО.
Богданова у відповідь зазначила, що Захарова часто давала коментар виданню, не соромлячись його минулого, а тепер зробила "професійний кульбіт у стосунках із медіа".
Нагадаємо, олімпійський чемпіон зі спортивної гімнастики Олег Верняєв розкритикував роботу Української федерації гімнастики та Стелли Захарової перед Олімпійськими іграми-2024. Також проблеми у національній команді у коментарі "Телеграфу" підтвердила тренер Іллі Ковтуна Ірина Горбачова. Захарова у відповідь заявила, що Верняєв зробив пост на емоціях, а українські ЗМІ допомогли російській пропаганді.