Іспанія — Хорватія: де і коли дивитись матч Євро-2024

Поєдинок пройде у Берліні

У суботу, 15 червня, на чемпіонаті Європи з футболу відбудеться топпоєдинок у групі B між Іспанією та Хорватією. "Телеграф" проведе онлайн-трансляцію матчу Іспанія — Хорватія

У прямому ефірі поєдинок першого туру ЧЄ-2024 у групі B Іспанія – Хорватія ексклюзивно покаже Megogo. Про це повідомляє "Телеграф".

Гра Іспанія — Хорватія відбудеться в Берліні на "Олімпіаштадіон", початок зустрічі — о 19:00 за київським часом. Подивитися зустріч на Megogo можна за підписками: "Спорт", "Максимальна" та "Максимальна+благодійність" (ціна — від 99 грн).

Іспанія та Хорватія на Євро-2024 потрапили до "групи смерті", де також виступлять команди Італії та Албанії. Обидва колективи націлені на вихід із групи, проте для цього необхідно набирати очки, причому у кожному матчі. До речі, албанський парламент призупинив свою роботу через старт чемпіонату Європи.

На сайті "Телеграф" доступні календар, розклад та результати всіх матчів ЧЄ-2024 з футболу. Також у нас на сайті можна подивитися розклад трансляцій групового етапу Євро-2024.