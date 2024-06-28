"Яке Євро, коли в країні таке коїться?": відомий спортивний журналіст розповів, як його мобілізували (відео)

Андрій Сеньків знаходиться у навчальному центрі

Відомий футбольний експерт Андрій Сеньків розповів про свою мобілізацію. Блогера мобілізували за два дні до старту Євро-2024.

Про це він розповів на своєму каналі ДУС ІБЕНІНГ! у You-Tube. Експерт зазначив, що з повним розумінням ставиться до мобілізації.

Експерт зазначив: "Прямо зараз я знаходжусь у навчальному центрі ось для навчання, де я буду служити, далі що буду робити далі після закінчення навчання тут поки що невідомо. Працівники ТЦК у Львові виписали мені повістку, умовно, сьогодні на через три дні. Через три дні я з'явився у військкоматі, показав повістку і мені дали направлення на ВВК. Я його проходив кілька днів, проходив також дообстеження по очах Ну і коли вже його пройшов відповідно з'явився в ТЦК вже з результатом ВЛК. Ну і далі вже я опинився тут. Ситуація нормальна навіть незважаючи на те, що це сталося за два дні до початку Євро. Блін яке Євро коли в країні таке коїться Тому я не бачу жодних ніяких ніяких взагалі питань, навпаки, взяв собі таку відпустку, живучи на природі", — зазначає експерт.

Сеньків зазначив, що дивився всі три матчі збірної України: "Я люблю футбол і мені вдалося подивитися всі матчі збірної України. Один так "важко" з румунами тому що був на чергуванні на кухні, а ось зі словаками та бельгійцями вдалося "вичепити" у дуже крутий компанії з моїми новими друзями. Один із них вуйко Петро – мій земляк пряма душевна людина.

Також він розповів про те, як йому на користь пішла зміна обстановки: "Якщо раніше у мене була така ситуація, що я вже трохи втомився від футболу, "піднаївся", то зараз я якось відчув справжню суть гри. Тому що немає так багато часу для перегляду матчів і ти дивишся матчі не ті які хочеш, а ті які можеш ті які у тебе виходить".

Раніше Сеньків розповів, що отримав повістку в черзі за шаурмою: "Запитали, чи хочу служити в армії. Відповів, що хочу, але не зараз, бо в домашніх шортах і без телефону. Тому попросив виписати мені повістку. Через 5 хвилин вони повернулися і виписали повістку на 10 червня. Тобто, після зустрічі з ТЦК мене не загребли, не побили, я доїв шаурму, пішов додому, а потім пограв у баскетбол".

Як повідомляв "Телеграф", український футбольний клуб пішов на радикальні заходи через ТЦК.