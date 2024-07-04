Португалія — Франція: букмекери визначили ймовірного півфіналіста Євро-2024

Фахівці не зуміли виділити однозначного фаворита зустрічі

У п’ятницю, 5 липня, на чемпіонаті Європи-2024 з футболу відбудеться топова гра Португалія — Франція. "Телеграф" проведе онлайн-трансляцію матчу Португалія — Франція.

На думку букмекерів, невелика перевага є у французів. Про це повідомляє Favbet.

Фахівці пропонують зробити ставку з коефіцієнтом 2,30 на прохід "Європейських бразильців" у півфінал. В той самий час подібний успіх Синіх імовірніший — коефіцієнт 1,73. Додамо, що аналітики оцінили ймовірність перемоги Селесао в основний час у 28%, а французів — у 40%.

Прогноз букмекерів на матч Євро-2024 Португалія — Франція

Favbet: (перемога Португалії 3,50 — нічия 3,10 — перемога Франції 2,46)

William Hill: (3,25 — 3,00 — 2,45)

Bwin: (3,30 — 3,00 — 2,35)

Додамо, матч Португалія — Франція можна подивитися безплатно у прямому ефірі в Україні. Зустріч відбудеться у Гамбурзі на "Фолькспаркштадіоні".

Нагадаємо, на Євро-2024 з футболу Португалія достроково виграла свою групу, обігравши Чехію (2:1) та Туреччину (3:0), поступившись Грузії (0:2). У першому раунді плей-оф Селесао лише у серії пенальті пройшли Словенію (0:0, 3:0 по пенальті).

На груповій стадії турніру французи обіграли Австрію (1:0), зіграли внічию з Нідерландами (0:0) та Польщею (1:1), а в 1/8 фіналу пройшли Бельгію (1:0). Ознайомитись з розкладом та результатами всіх матчів чемпіонату Європи-2024 з футболу можна на сайті "Телеграф".