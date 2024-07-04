"Самі винні": відомий фахівець дав прогноз на матч Євро Португалія – Франція

На думку В’ячеслава Грозного, доля гри вирішиться у серії пенальті

Відомий футбольний тренер В’ячеслав Грозний дав свій прогноз на матч 1/4 фіналу Євро-2024 між збірними Португалії та Франції. На думку фахівця гра завершиться внічию в основний та додатковий час.

У серії пенальті головним чинником, на думку Грозного, буде психологічна перевага воротаря збірної Португалії Діогу Кошти, повідомляє "Телеграф". Голкіпер відбив усі три пенальті у серії післяматчевих ударів із командою Словенії.

"Французи самі винні в тому, що вийшли у плей-офф на Португалію, що не боролися за перше місце в групі, поступившись їм команді Австрії, при тому, що виграли очну зустріч у австрійців на груповому етапі. Якби французи посіли перше місце в групі, то потрапили б в іншу частину сітки. І я б однозначно сказав, що ця команда буде у фіналі. А зараз… Я б сказав, що обидві команди рівні. І французи, і португальці мають велику кількість висококласних виконавців, фактично, по два рівних склади. Плюс, в обох команд харизматичні лідери — Роналду та Мбаппе.", — зазначив фахівець.

Також Грозний відзначив важливе значення лідерів команд: "До речі, тут варто відзначити, що якщо Франція залежна від Мбаппе, то Португалія не така залежна від Роналду. Плюс, у французів рівень швидкісної техніки вищий. Рівень обох тренерів також дуже високий".

А говорячи про тренерів команд Грозний зауважив: "Роберто Мартінес із задоволенням працює з португальською командою, але… Головна перевага Франції саме у тренері. Дідьє Дешам 12 років керує командою, у той час як у португальців новий спеціаліст. Мартінес і близько не має того досвіду. роботи з командою, що Дешам. Але, з іншого боку, збірна Франції набагато краще грає на чемпіонатах світу – перемога у 2018-му, 2-е місце у 2022-му. Цікаво, як вони виступлять на цьому Євро."

Даючи загальний прогноз на матч, Грозний сказав: "Думаю, що тут буде нічия і в основний, і в додатковий час. А от у серії пенальті у воротаря португальців однозначна психологічна перевага. Після матчу 1/8 фіналу зі Словенією, де він відбив всі пенальті у виконанні суперників, він точно зараз "на куражі".

Як повідомляв "Телеграф", матчі 1/4 фіналу Євро-2024 відбудуться 5-6 липня. Гра Португалія — Франція відбудеться 5 липня, початок матчу о 22.00 за київським часом.