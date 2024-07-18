Замах на Трампа: в ФБР змогли зламати телефон нападника

ФБР не робило публічних повідомлень щодо будь-яких записів, передсмертних листів або постів у соціальних мережах

В США Федеральне бюро розслідувань (ФБР) нарешті зламало мобільний телефон Томаса Метью Крукса, який вчинив замах на експрезидента Дональда Трампа. Також правоохоронні органи дослідили комп'ютер Крукса, будинок та авто, та допитали понад 100 людей, які були з ним знайомі.

Про це повідомляє Associated Press із посиланням на поінформоване про хід розслідування джерело у правоохоронних органах. Джерело сказало виданню, що будь-яких підказок, які могли б пояснити мотиви Крукса, або те, чи були в нього спільники, не знайшли.

ФБР не робило публічних повідомлень щодо будь-яких записів, передсмертних листів або постів у соціальних мережах. Причини, через які Крукс вирішив стріляти в Трампа, досі невідомі.

Зазначається, що політичні уподобання Крукса також є дуже туманними. З одного боку, в Пенсильванії він був зареєстрований, як прихильник Республіканської партії США. З іншого боку, 20 січня 2021 року Крукс зробив пожертву в 15 доларів США комітету прогресивних політичних дій. В цей день присягу прийняв демократ Джозеф Байден.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що на Дональда Трампа було скоєно замах у Пенсільванії під час його виступу на мітингу. 20-річний Томас Метью Крукс почав стріляти у його бік. В результаті колишній президент Штатів отримав поранення правого вуха. Стрільця було ліквідовано.

Федеральне бюро розслідувань оприлюднило деякі деталі розслідування замаху на Трампа. У ФБР підтвердили, що розслідують інцидент як вбивство та можливий внутрішній терористичний акт.