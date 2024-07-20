Де ти був на Євро? Довбик поклав дубль у ворота французького клубу (відео)

Українець блискуче виступає у клубі, але не у збірній

Український футболіст Артем Довбик чудово виступає за "Жирону" у міжсезоння. При цьому на чемпіонаті Європи-2024 Артем провалився разом зі збірною України.

У суботу, 20 червня, "Жирона" провела контрольний матч проти французького "Монпельє". Зустріч завершилася з рахунком 3:3, повідомляє пресслужба каталонської команди в соцмережі Х.

Український нападник Довбик вже у першому таймі оформив дубль за 14 хвилин. Обидва рази Артем, уникнувши офсайда, блискуче розібрався в ситуаціях у чужому штрафному майданчику.

Користувачі у мережі привітали Довбика із черговим дублем за "Жирону". Проте знайшлися й ті, хто нагадав Артему про провал на ЧЄ-2024. У мережі вважають, що у "Жироні" партнери більш зіграні, ніж гравці збірної України.

Додамо, український вінгер "Жирони" Віктор Циганков пропускав зустріч через травму.

Нагадаємо, "Жирона" достроково зуміла кваліфікуватися у Лігу чемпіонів УЄФА сезону 2024/25. Команда посіла 3-е місце у першості Іспанії, а український форвард виграв трофей Пічічі, ставши найкращим бомбардиром першості. Минулого сезону Артем забив 24 голи в Ла Лізі.