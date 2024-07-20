Где же ты был на Евро? Довбик положил дубль в ворота французского клуба (видео)

Украинец блестяще выступает в клубе, но не в сборной

Украинский футболист Артем Довбик прекрасно выступает за "Жирону" в межсезонье. При этом на чемпионате Европы-2024 Артем провалился вместе со сборной Украины.

В субботу, 20 июня, "Жирона" провела контрольный матч против французского "Монпелье". Встреча завершилась со счетом 3:3, передает пресс-служба каталонской команды в соцсети Х.

Украинский нападающий Довбик уже в первом тайме оформил дубль за 14 минут. Оба раза Артем, избежав офсайда, блестяще разобрался в ситуациях в чужой штрафной.

Пользователи в сети поздравили Довбика с очередным дублем за "Жирону". Однако нашлись и те, кто напомнил Артему о провале на ЧЕ-2024. В сети считают, что в "Жироне" партнеры более сыграны, чем игроки сборной Украины.

Добавим, украинский вингер "Жироны" Виктор Цыганков пропускал встречу из-за травмы.

Напомним, "Жирона" досрочно сумела квалифицироваться в Лигу чемпионов УЕФА сезона 2024/25. Команда заняла 3-е место в первенстве Испании, а украинский форвард выиграл трофей Пичичи, став лучшим бомбардиром первенства. В прошлому сезоне Артем забил 24 гола в Ла Лиге.