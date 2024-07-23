"Динамо" покарало сербський клуб за дружбу з Росією (відео)

Біло-сині зіграли принциповий матч

У вівторок, 23 липня, київське "Динамо" розпочало єврокубковий сезон 2024/25. Синьо-білі зіграли проти белградського "Партизана" в рамках першої гри 2-го кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів.

Зустріч, що проходила у Любліні (Польща) на однойменній арені, завершилася з рахунком 6:2 на користь "динамівців". Про це повідомляє "Телеграф".

За киян у цій грі забивали Шапаренко, Бражко, Караваєв, Кабаєв, Попов та Піхальонок. Серби двічі відзначилися у грі – точні удари на рахунку Сальданьї (дубль). Таким чином, кияни фактично забезпечили собі місце у наступному раунді відбору. Гра-відповідь відбудеться 31 липня.

Повний відеоогляд матчу:

Переможець цієї 2-матчевої дуелі вийде до 3-го раунду кваліфікації ЛЧ, де зіграє проти шотландського "Рейнджерс". Той, хто програє, вилетить до 3-го кваліфікаційного раунду Ліги Європи, де зіграє проти переможця протистояння "Лугано" (Швейцарія)/"Фенербахче" (Туреччина).

Нагадаємо, "Партизан" перед грою з "Динамо" поїхав до РФ, де зіграв проти московського ЦСКА. Сербські фанати підготували банер про дружбу з Росією. Раніше російський "Зеніт" тепло зустріли у Белграді.