Париж-2024: усі чемпіони та медалісти Олімпійських ігор 6 серпня (оновлюється)
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На Іграх стартує греко-римська боротьба
У вівторок, 6 серпня, на Олімпійських іграх у Парижі відбудеться 11-й ігровий день. Українці цього дня змагатимуться лише у кваліфікаційних турнірах.
Почнуть медальний день вершники, а завершать боксери. Про це повідомляє "Телеграф". Крім того, спортсмени змагатимуться за медалі у таких видах: вітрильний спорт, скейтбординг, греко-римська боротьба, вільна боротьба, легка атлетика та трекові велогонки.
Розклад та результати медальних змагань на Олімпіаді-2024 6 серпня (оновлюється)
11:00 Кінний спорт: Особистий конкур
15:43 Вітрильний спорт: Швертбот (жінки)
16:00 Стрибки у воду: Вишка 10 м (жінки)
16:43 Вітрильний спорт: Швертбот (чоловіки)
18:30 Скейтбординг: Парк (жінки)
19:15 Боротьба: Греко-римська боротьба, 60 кг, 130 кг (чоловіки). Вільна боротьба, 68 кг (жінки)
20:55 Легка атлетика: Метання молота (жінки)
20:55 Трекові велогонки: Командний спринт (чоловіки)
21:15 Легка атлетика: Стрибки у довжину (чоловіки) – 21.15
21:50 Легка атлетика: 1500 м (чоловіки)
22:10 Легка атлетика: 3000 м з/п (жінки)
22:30 Бокс: Півфінали, до 71 кг (чоловіки)
22:40 Легка атлетика: 200 м (жінки)
23:02 Бокс: Півфінали, до 50 кг (жінки)
23:34 Бокс: Півфінали, до 66 кг (жінки)
Нагадаємо, українські спортсмени не зуміли кваліфікуватися до фінальних змагань Олімпіади 6 серпня. Проте на Іграх цього дня буде на що подивитися.