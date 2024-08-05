Париж-2024: усі чемпіони та медалісти Олімпійських ігор 6 серпня (оновлюється)

На Іграх стартує греко-римська боротьба

У вівторок, 6 серпня, на Олімпійських іграх у Парижі відбудеться 11-й ігровий день. Українці цього дня змагатимуться лише у кваліфікаційних турнірах.

Почнуть медальний день вершники, а завершать боксери. Про це повідомляє "Телеграф". Крім того, спортсмени змагатимуться за медалі у таких видах: вітрильний спорт, скейтбординг, греко-римська боротьба, вільна боротьба, легка атлетика та трекові велогонки.

Розклад та результати медальних змагань на Олімпіаді-2024 6 серпня (оновлюється)

11:00 Кінний спорт: Особистий конкур

15:43 Вітрильний спорт: Швертбот (жінки)

16:00 Стрибки у воду: Вишка 10 м (жінки)

16:43 Вітрильний спорт: Швертбот (чоловіки)

18:30 Скейтбординг: Парк (жінки)

19:15 Боротьба: Греко-римська боротьба, 60 кг, 130 кг (чоловіки). Вільна боротьба, 68 кг (жінки)

20:55 Легка атлетика: Метання молота (жінки)

20:55 Трекові велогонки: Командний спринт (чоловіки)

21:15 Легка атлетика: Стрибки у довжину (чоловіки) – 21.15

21:50 Легка атлетика: 1500 м (чоловіки)

22:10 Легка атлетика: 3000 м з/п (жінки)

22:30 Бокс: Півфінали, до 71 кг (чоловіки)

22:40 Легка атлетика: 200 м (жінки)

23:02 Бокс: Півфінали, до 50 кг (жінки)

23:34 Бокс: Півфінали, до 66 кг (жінки)

Нагадаємо, українські спортсмени не зуміли кваліфікуватися до фінальних змагань Олімпіади 6 серпня. Проте на Іграх цього дня буде на що подивитися.