Париж-2024: все чемпионы и медалисты Олимпийских игр 6 августа (обновляется)

На Играх стартует греко-римская борьба

Во вторник, 6 августа, на Олимпийских играх в Париже состоится 11-й игровой день. Украинцы в этот день будут соревноваться лишь в квалификационных турнирах.

Начнут медальный день всадники, а завершат боксеры. Об этом сообщает "Телеграф". Кроме того, спортсмены будут соревноваться за медали в таких видах: парусный спорт, скейтбординг, греко-римская борьба, свободная борьба, легкая атлетика и трековые велогонки.

Расписание и результаты медальных соревнований на Олимпиаде-2024 6 августа (обновляется)

11:00 Конный спорт: Личный конкур

15:43 Парусный спорт: Швертбот (женщины)

16:00 Прыжки в воду: Вышка 10м (женщины)

16:43 Парусный спорт: Швертбот (мужчины)

18:30 Скейтбординг: Парк (женщины)

19:15 Борьба: Греко-римская борьба, 60кг, 130кг (мужчины). Свободная борьба, 68кг (женщины)

20:55 Легкая атлетика: Метание молота (женщины)

20:55 Трековые велогонки: Командный спринт (мужчины)

21:15 Легкая атлетика: Прыжки в длину (мужчины) – 21.15

21:50 Легкая атлетика: 1500м (мужчины)

22:10 Легкая атлетика: 3000м с/п (женщины)

22:30 Бокс: Полуфиналы, до 71кг (мужчины)

22:40 Легкая атлетика: 200м (женщины)

23:02 Бокс: Полуфиналы, до 50кг (женщины)

23:34 Бокс: Полуфиналы, до 66кг (женщины)

Напомним, украинские спортсмены не сумели квалифицироваться в финальные соревнования Олимпиады 6 августа. Тем не менее на Играх в этот день будет на что посмотреть.