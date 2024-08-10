Україна залишилася без медалей Олімпіади у синхронному плаванні

Українки зуміли потрапити до топ-5 найкращих дуетів світу

На Олімпійських іграх у Парижі відбувся фінал у синхронному плаванні серед дуетів. Україну на турнірі представляли Марина та Владислава Алексіїви.

Змагання, що проходили в Олімпійському водному центрі у Парижі, завершились перемогою Китаю. Про це повідомляє "Телеграф".

Українки посіли 5-те місце. Додамо, що після першого змагального дня (технічна програма) Марина та Владислава йшли на п’ятій позиції. Зазначимо, сестри є бронзовими призерками Олімпійських ігор у Токіо у групі.

Збірна України на Олімпіаді у Парижі виборола 11 медалей. Першу нагороду Україні принесла шаблістка Ольга Харлан, а другу – стрілець Сергій Куліш. Після цього українські фехтувальники виграли "золото" у команді. Четверту та п’яту нагороду Україні принесли легкоатлетки Ярослава Магучіх та Ірина Геращенко, які у секторі для стрибків у висоту зуміли завоювати "золото" та "бронзу" відповідно. Ще одну медаль у легкій атлетиці Синьо-жовтим приніс метальник молота Михайло Кохан. Сьому нагороду виграв гімнаст Ілля Ковтун, який вдало виступив на паралельних брусах. Третю золоту медаль до скарбнички Синьо-жовтих додав боксер Олександр Хижняк. Дев’яту медаль для України завоював борець греко-римського стилю Парвіз Насібов, а десяту – Жан Беленюк. Ще одне "срібло" Ігор приніс Україні дует веслярок Людмила Лузан/Анастасія Рибачок.