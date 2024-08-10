Дорощук бореться за медаль Олімпіади: пряма відеотрансляція фіналу у стрибках у висоту

Український спортсмен вийшов у фінал Ігор

У суботу, 10 серпня, на Олімпійських іграх у Парижі відбудеться фінал у стрибках у висоту серед чоловіків. Україну на вирішальній стадії турніру представляє легкоатлет Олег Дорощук.

Онлайн відеотрансляція чоловічого фіналу Олімпіади-2024 у стрибках у висоту доступна на YouTube-каналі "Суспільне спорт". Початок ефіру – о 20:00 за київським часом.

Пряма відеотрансляція чоловічого фіналу Олімпіади у стрибках у висоту:

Нагадаємо, Україну у цій дисципліні представляли три атлети, але Андрій Проценко та Владислав Лавський не подолали кваліфікаційний бар’єр. До речі, у жіночому фіналі дві українки потрапили на п’єдестал пошани.

Наразі збірна України здобула на Іграх 11 медалей. Першу нагороду Україні принесла шаблістка Ольга Харлан, а другу – стрілець Сергій Куліш. Після цього українські фехтувальники виграли "золото" у команді. Четверту та п’яту нагороду Україні принесли легкоатлетки Ярослава Магучіх та Ірина Геращенко, які у секторі для стрибків у висоту зуміли завоювати "золото" та "бронзу" відповідно. Ще одну медаль у легкій атлетиці Синьо-жовтим приніс метальник молота Михайло Кохан. Сьому нагороду виграв гімнаст Ілля Ковтун, який вдало виступив на паралельних брусах. Третю золоту медаль до скарбнички Синьо-жовтих додав боксер Олександр Хижняк. Дев’яту медаль для України завоював борець греко-римського стилю Парвіз Насібов, а десяту – Жан Беленюк. Ще одне "срібло" Ігор приніс Україні дует веслярок Людмила Лузан/Анастасія Рибачок.