Усик озвучив головну різницю між українцями та росіянами (відео)

Український чемпіон дав відверте інтерв’ю

Чемпіон світу з боксу за версіями WBA, WBO, WBC та IBO у надважкій вазі Олександр Усик (22-0, 14 КО) розповів про різницю між українцями та росіянами. Напередодні чемпіон наїхав на УЄФА.

Відповідний коментар Усика наводить "Бомбардир". Усик нагадав, як росіяни під час протестів натовпом тікали від одного силовика. У цьому він і бачить принципову різницю між українцями та представниками РФ.

"Є такий момент. Коли десять наших копів біжать на протестувальника, якому не подобається, що робиться в країні. Що робить цей хлопець? Він біжить назустріч їм і б’ється з ними. Що відбувається там (у РФ) — десять людей тікають від копа. Ви уявляєте це? Знаєте, що це? Це Дух! Дух — це внутрішній стан людини", — заявив Усик.

Нагадаємо, Усик у своєму останньому бою став абсолютним чемпіоном світу, перемігши британця Тайсона Ф’юрі. Боксери запланували реванш на грудень 2024 року, однак у другому поєдинку на кону не стоятиме пояс IBF. Нині Олександр відпочиває, а ось "Циганський король" уже розпочав підготовку до реваншу.