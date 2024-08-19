Фаворитка Путіна оголосила себе світовою рекордсменкою

Спортсменка зараз відбуває дискваліфікацію за допінг

Російська фігуристка Каміла Валієва прибрала згадку про "золото" чемпіонату Європи з профілю у соцмережі. Через допінг-скандал Спортивний арбітражний суд у Лозанні (CAS) відібрав у спортсменки всі нагороди, зароблені з 25 грудня 2021 року.

При цьому спортсменка поставила згадку про те, що вона є світовою рекордсменкою у фігурному катанні. Цей запис з’явився на сторінці Валієвої в Instagram.

Каміла Валієва оголосила себе світовою рекордсменкою

Валієва побила світовий рекорд на турнірі у Росії Rostelecom Cup, який проходив у листопаді 2021 року. За лояльного домашнього суддівства спортсменка отримала у сумі 272.71 бала.

Нагадаємо, після Олімпіади-2022 у Пекіні, де стало відомо про допінг Валієвої, Путін провів зустріч з російськими олімпійцями, на якій заявив, що хоче привітати 16-річну спортсменку з днем народження в неформальній обстановці. Пізніше стало відомо, що глава Кремля подарував Камілі шовкову хустку, через що юну фігуристку почали називати новою фавориткою Путіна.

Виступ Валієвої на Олімпіаді-2022

У 2024 році Валієва була визнана винною в порушенні допінг-правил, через що РФ втратила "золото" у командному турнірі з фігурного катання на Іграх. Неймовірно, але після цього допінгістка стала національним героєм у Росії. Фігуристка сиділа поруч із Путіним на церемонії відкриття "Ігор майбутнього", а в Кремлі визнали, що президент РФ особисто підтримує спортсменку. Каміла у відповідь підтримала Путіна на президентських виборах, після чого у неї з’явилося власне шоу на головному каналі Росії.