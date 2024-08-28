У Парижі помпезно відкрилися Паралімпійські ігри: фішкою стало авто із символом ігор (яскраві фото та відео)

Яскрава церемонія відкриття Паралімпіади триватиме кілька годин

У Парижі розпочалася церемонія відкриття Паралімпійських ігор 2024 року. Вперше в історії, як і Олімпіада, що пройшла, церемонія проходить за межами стадіону.

Офіційне повідомлення та перші фото з відкриття з’явилися у Instagram-акаунті Паралімпійських ігор. Фішкою церемонії стало авто із символом Паралімпіади — капелюхом Фріж.

Авто були повністю вкриті плюшевими іграшками у формі капелюха Фриж – це символ Паралімпіади 2024 року. Прообразом послужив традиційний фригійський ковпак, який символізує свободу та уособлює алегоричні постаті з історії Французької республіки.

Близько 23.00 за київським часом Національна збірна України вийшла на церемонію відкриття Паралімпійських ігор-2024. Нашу країну представляють 140 спортсменів у різних видах спорту.

Олімпійські ігри розпочалися із салюту о 21:00 за київським часом — у небо піднялися кілька літаків із різнобарвним димом у тон прапору Франції. Також очікується початок параду Націй — 4400 спортсменів із 184 делегацій промарширують знаменитими Єлисейськими полями до місця церемонії на площі Згоди. Паралімпійські ігри розпочнуться 29 серпня і триватимуть 11 днів.

Як повідомляє NBC Los Angeles, команда США виступить передостанньою, як і прийнято країні, яка стане наступною господинею Олімпіади у 2028 році. Французька команда буде останньою.

Також "Телеграф" розповідав про те, що команда України на Параліміаді виступить у "забороненій" формі. Що не так із одягом українських спортсменів?