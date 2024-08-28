В Париже помпезно открылись Паралимпийские игры: фишкой стало авто с символом игр (яркие фото и видео)

Яркая церемония открытия Паралимпиады продлится несколько часов

В Париже началась церемония открытия Паралимпийских игр 2024. Впервые в истории, как и прошедшая Олимпиада, церемония проходит за пределами стадиона.

Официальное сообщение и первые фото с открытия появились в Instagram-аккаунте Паралимпийских игр. Фишкой церемонии стало авто с символом Паралимпиады — шляпой Фриж.

Авто были полностью покрыты плюшевыми игрушками в форме шляпы Фриж — это символ Паралимпиады 2024. Прообразом послужил традиционный фригийский колпак, который символизируют свободу и олицетворяют аллегорические фигуры из истории Французской республики.

Около 23:00 по киевскому времени Национальная сборная Украины вышла на церемонию открытия Паралимпийских игр-2024. Нашу страну представляют 140 спортсменов в разных видах спорта.

Олимпийские игры начались с салюта в 21:00 по киевскому времени — в небо поднялись несколько самолетов с разноцветным дымом, в тон флага Франции. Также ожидается начало парада Наций — 4400 спортсменов из 184 делегаций промаршируют по знаменитым Елисейским полям к месту церемонии на площади Согласия. Паралимпийские игры начнутся 29 августа и будут длиться 11 дней.

Как сообщает NBC LosAngeles, команда США, выступит предпоследней, как и принято стране, которая станет следующей хозяйкой Олимпиады в 2028 году. Французская команда будет последней.

Также "Телеграф" рассказывал о том, что команда Украины на Паралимиаде выступит в "запрещенной" форме. Что не так с одеждой украинских спортсменов?