Український плавець виграв друге "золото" на Паралімпіаді

Українські пара плавці демонструють феноменальні результати у Парижі

У суботу, 7 вересня, на Паралімпійських іграх у Парижі триває десятий ігровий день. Синьо-жовті виграли чергову медаль у паралімпійському басейні.

Українець Андрій Трусов завоював "золото" у запливі на 50 м батерфляєм у класі S7. Про це повідомляє "Телеграф".

"Срібло" дісталося Карлосу Серрано Сарате з Колумбії, а "бронза" — нейтральному атлету з РФ Єгору Єфросиніну. Ще один українець Євген Богодайко фінішував шостим. Це п'ята медаль Трусова на Іграх у Парижі і друга золота.

Нагадаємо, на рахунку збірної України 75 нагород на Паралімпіаді-2024. 7 вересня першу медаль дня Україні приніс легкоатлет Ігор Цвєтов, який виборов друге "золото" на Іграх. Крім того, дебютну медаль на Паралімпіаді у веслуванні на каное та байдарках виграв Микола Синюк, а Віктор Дідух став паралімпійським чемпіоном у настільному тенісі. Першу в історії медаль у чоловічому паверліфтингу приніс Україні Юрій Бабинець, дзюдоїстка Анастасія Гарник виграла "золото", також на Іграх тріумфував дзюдоїст Олександр Назаренко. У плаванні день розпочався із "бронзи" Ігоря Німченка.

Напередодні 6 вересня "срібло" у легкій атлетиці країні принесла Людмила Даниліна. Крім того, "бронзу" у настільному тенісі виграв Максим Ніколенко, а велогонщик Єгор Дементьєв виграв групову шосейну гонку. У фехтуванні другу "бронзу" здобула Олена Федота-Ісаєва, а у плаванні Денис Остапченко завоював срібну медаль, Данило Чуфаров фінішував другим.