Україна виграла 22-е "золото" в останній день Паралімпіади

Синьо-жовті блискуче виступають у Парижі

У неділю, 8 вересня, на Паралімпійських іграх у Парижі відбувається останній, одинадцятий, ігровий день. Заключного дня збірна України поповнила свою скарбничку медалей "золотом".

Українець Владислав Єпіфанов фінішував першим у каное-одиночці на дистанції 200 м у класі VL3. Про це повідомляє "Телеграф".

"Срібло" виграв Джек Аєрс із Великої Британії, а "бронзу" — Пітер Кауен із Нової Зеландії.

Нагадаємо, на рахунку збірної України 81 нагорода на Паралімпіаді-2024, включаючи 22 золоті. Україна розпочала ігровий день зі "срібла" Марини Мажули у веслуванні.

Напередодні 7 вересня першу медаль дня Україні приніс легкоатлет Ігор Цвєтов, який виборов друге "золото" на Іграх. Крім того, дебютну медаль на Паралімпіаді у веслуванні на каное та байдарках виграв Микола Синюк, Віктор Дідух став паралімпійським чемпіоном у настільному тенісі, а Марина Литовченко виграла "срібло" у цьому виді спорту. Першу в історії медаль у чоловічому паверліфтингу приніс Україні Юрій Бабинець, дзюдоїстка Анастасія Гарник виграла "золото", також на Іграх тріумфував дзюдоїст Олександр Назаренко. У плаванні день розпочався з "бронзи" Ігоря Німченка, потім Андрій Трусов виграв "золото", після чого Сергій Паламарчук та Денис Остапченко виграли "бронзу" та "срібло" в одному запливі. Наприкінці ігрового дня жіноча збірна України з фехтування на шпагах принесла країні срібло.