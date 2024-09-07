Збірна України виграла командне "срібло" у фехтуванні на Паралімпіаді

Українські фехтувальники зупинилися за крок від "золота"

У суботу, 7 вересня, на Паралімпійських іграх у Парижі триває десятий ігровий день. Жіноча збірна України з фехтування на шпагах принесла країні першу командну нагороду у фехтуванні на Іграх.

Євгенія Бреус, Олена Федота Ісаєва та Наталія Морквич у фіналі паралімпійського турніру з фехтування програли збірній Китаю — 37:45. Про це повідомляє "Телеграф".

Нагадаємо, на рахунку збірної України 79 нагород на Паралімпіаді-2024. 7 вересня першу медаль дня Україні приніс легкоатлет Ігор Цвєтов, який виборов друге "золото" на Іграх. Крім того, дебютну медаль на Паралімпіаді у веслуванні на каное та байдарках виграв Микола Синюк, Віктор Дідух став паралімпійським чемпіоном у настільному тенісі, а Марина Литовченко виграла "срібло" у цьому виді спорту. Першу в історії медаль у чоловічому паверліфтингу приніс Україні Юрій Бабинець, дзюдоїстка Анастасія Гарник виграла "золото", також на Іграх тріумфував дзюдоїст Олександр Назаренко. У плаванні день розпочався з "бронзи" Ігоря Німченка, потім Андрій Трусов виграв "золото", після чого Сергій Паламарчук та Денис Остапченко виграли "бронзу" та "срібло" в одному запливі.

Напередодні 6 вересня "срібло" у легкій атлетиці країні принесла Людмила Даниліна. Крім того, "бронзу" у настільному тенісі виграв Максим Ніколенко, а велогонщик Єгор Дементьєв виграв групову шосейну гонку. У фехтуванні другу "бронзу" здобула Олена Федота-Ісаєва, а у плаванні Денис Остапченко завоював срібну медаль, Данило Чуфаров фінішував другим.