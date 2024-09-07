Паралімпіада-2024: розклад та результати українців 7 вересня (оновлюється)

Синьо-жовті продовжують виступати на Паралімпіаді-2024

У суботу, 7 вересня, на Паралімпійських іграх у Парижі відбудеться десятий ігровий день. Збірна України буде представлена у багатьох фіналах ігрового дня.

"Телеграф" пропонує до вашої уваги розклад та результати українців на Паралімпіаді в Парижі 7 вересня. Українці цього дня змагатимуться у плаванні, легкій атлетиці, настільному тенісі, фехтуванні, веслуванні, паверліфтингу та дзюдо.

Розклад та результати українців 7 вересня на Паралімпіаді-2024 (оновлюється)

10:30. Дзюдо. Олександр Назаренко: до 90 кг, клас J2, чвертьфінал (мат №1, 10-й запуск)

10:30. Дзюдо. Анастасія Гарник: понад 70 кг, клас J1, чвертьфінал (мат №1, 11-й запуск)

10:30. Плавання. Ігор Німченко: 200 м, комплексне плавання, клас SM10, кваліфікація

10:59. Плавання. Анна Гонтар: 100 м, спина, клас S6, кваліфікація

11:00. Настільний теніс. Марина Литовченко: одиночний турнір, WS6, півфінал

11:00. Фехтування. Жінки: командний турнір, шпага, 1/8 фіналу

11:14. Веслування на байдарках і каное. Микола Синюк: байдарка-одиночка, 200 м, клас KL2, півфінал

11:25. Плавання. Юрій Шенгур, Андрій Трусов, Євгеній Богодайко: 50 м, батерфляй, клас S7, кваліфікація

11:31. Плавання. Вероніка Коржова: 50 м, батерфляй, клас S7, кваліфікація

11:34. Легка атлетика. Іван Тетюхін, Ігор Цвєтов: біг на 200 м, клас Т35, фінал

11:38. Плавання. Дмитро Виноградець: 50 м, спина, клас S4, кваліфікація

11:43. Легка атлетика. Микола Райський: біг на 200 м, клас Т37, фінал

11:47. Плавання. Ярослав Денисенко, Ілля Яременко: 100 м, батерфляй, клас S12, кваліфікація

11:49. Веслування на байдарках і каное. Наталія Лагутенко: каное-одиночка, 200 м, клас VL3, півфінал

11:54. Плавання. Катерина Ткачук, Марина Піддубна: 100 м, вільний стиль, клас S11, кваліфікація

12:04. Плавання. Сергій Паламарчук, Денис Остапченко: 200 м, вільний стиль, клас S3, кваліфікація

12:36. Веслування на байдарках і каное. Чоловіки: байдарка-одиночка, 200 м, клас KL2, фінал

13:36. Веслування на байдарках і каное. Жінки: каное-одиночка, 200 м, клас VL3, фінал

13:40. Фехтування. Чоловіки: командний турнір, шпага, 1/4 фіналу

14:00. Настільний теніс. Віктор Дідух: одиночний турнір, клас MS8, фінал

14:35. Паверліфтинг. Юрій Бабинець: до 88 кг, фінал

16:30. Дзюдо. Жінки: до 90 кг, клас J1, фінал (9-й запуск)

16:30. Дзюдо. Чоловіки: до 90 кг, клас J2, фінал (12-й запуск)

18:30. Плавання. Чоловіки: 200 м, комплексне плавання, клас SM10, фінал

18:53. Плавання. Жінки: 100 м, спина, клас S6, фінал

19:30. Плавання. Чоловіки: 50 м, батерфляй, клас S7, фінал

19:36. Плавання. Жінки: 50 м, батерфляй, клас S7, фінал

19:58. Плавання. Чоловіки: 50 м, спина, клас S4, фінал

20:00. Настільний теніс. Жінки: одиночний турнір, клас WS6, фінал

20:04. Плавання. Марина Вербова: 50 м, спина, клас S4, фінал

20:27. Плавання. Чоловіки: 100 м, батерфляй, клас S12, фінал

20:33. Плавання. Жінки: 100 м, вільний стиль, клас S11, фінал

20:56. Плавання. Чоловіки: 200 м, вільний стиль, клас S3, фінал

21:00. Фехтування. Жінки: командний турнір, шпага, фінал

22:15. Фехтування. Чоловіки: командний турнір, шпага, фінал

Нагадаємо, на рахунку збірної України 67 нагород на Паралімпіаді-2024. 6 вересня "срібло" у легкій атлетиці країні принесла Людмила Даниліна. Крім того, "бронзу" у настільному тенісі виграв Максим Ніколенко, а велогонщик Єгор Дементьєв виграв групову шосейну гонку. У фехтуванні другу "бронзу" здобула Олена Федота-Ісаєва, а у плаванні Денис Остапченко завоював срібну медаль, Данило Чуфаров фінішував другим.

5 вересня першу медаль дня Україні принесла легкоатлетка Марія Помазан. Потім Павло Баль виграв історичну паралімпійську "бронзу" у велоспорті. Українці цього дня виграли три медалі у дзюдо: Наталія Ніколайчик виборола "золото", Анжела Гаврисюк виграла поєдинок за "бронзу", ще одну "бронзу" виборов Давид Хорава. У плаванні Данило Чуфаров приніс Україні "бронзу", а збірна України стала третьою в естафеті. Крім того, збірна України з голболу вперше виграла "срібло" на Паралімпіаді.

4 вересня у легкій атлетиці "срібло" Україні принесла Марія Шпатківська, а "золото" — Анастасія Москаленко. У плаванні в одному запливі "золото" та "срібло" виграли Ярослав Денисенко та Максим Веракса, "срібло" виборола Анна Стеценко, а "золото" виграла збірна України.

3 вересня медаль Україні в легкій атлетиці принесла Оксана Ботурчук, "золото" виграла спринтерка Юлія Шуляр, "золото" та "бронзу" здобули Олександр Яровий та Максим Коваль, ще одне "золото" на рахунку Наталії Кобзар. У плаванні в одному запливі Андрій Трусов виграв "срібло", а Юрій Шенгур — "золото", Данило Чуфаров завоював срібну медаль, а Ігор Німченко завоював срібну медаль. Крім того, першу медаль у фехтуванні Україні принесла Олена Федота-Ісаєва.

2 вересня срібну медаль Україні приніс плавець Андрій Трусов. Крім того, Сергій Паламарчук виграв "бронзу", а Денис Остапченко завоював "золото" у цьому ж запливі, Ілля Яременко та Олексій Вірченко посіли друге та третє місця відповідно у ще одному запливі. У легкій атлетиці Ігор Цвєтов фінішував першим, у секторі для стрибків у довжину Олександр Литвиненко посів третє місце, а Зоя Овсій виграла "бронзу" у метанні диска.

1 вересня Роман Полянський приніс країні "срібло" в академічному веслуванні, стрибунка в довжину Оксана Зубковська стала п’ятикратною паралімпійською чемпіонкою. Крім того, "бронзу" завоював плавець Євген Богодайко, а також гравець у боччу Артем Колінько. В одному запливі "золото" та "бронзу" виграли Данило Чуфаров та Михайло Сербін відповідно, третіми стали плавці Данило Семеникін та Анна Гонтар.

31 серпня скарбничка збірної України поповнилася медаллю у настільному тенісі (Віктор Дідух та Ірина Шинкарьова), а також срібною та бронзовою нагородами легкоатлетів Володимира Пономаренка та Романа Данилюка. Крім того, Єгор Дементьєв виграв "срібло" у велотреку. Увечері врожай медалей почали збирати плавці — Ярослав Денисенко виграв "бронзу", Анна Стеценко — "срібло" та "бронзу", Антон Коль став дворазовим медалістом Парижа, Андрій Трусов та Євген Богодайко виграли "срібло" та "бронзу" в одному запливі, а Марина Піддубна стала третьою.

30 серпня першу нагороду Україні в легкій атлетиці приніс метальник списа Владислав Білий, а перше "золото" — плавець Олександр Комаров. Ще одне "срібло" в скарбничку збірної України додала плавчиня Ірина Пойда, яка стала мультимедалісткою в Парижі, а бігунка Наталія Кобзар виграла "срібло".

29 серпня перше "срібло" нашій команді приніс Коль. Після цього плавчиня Анна Гонтар виграла "бронзу". Цього ж дня плавець Комаров став третім, а ще одну срібну медаль виграла плавчиха Пойда.