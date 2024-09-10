Чехія – Україна: онлайн-трансляція матчу Ліги націй

Синьо-жовті проведуть другу зустріч на турнірі

У вівторок, 10 вересня, збірна України зіграє з Чехією у рамках матчу другого туру Ліги націй УЄФА. У першому турі українці сенсаційно програли Албанії (1:2).

"Телеграф" проведе онлайн-трансляцію матчу Чехія — Україна. Поєдинок розпочнеться о 21:45 за київським часом.

Онлайн-трансляція матчу Ліги націй Чехія — Україна — початок о 21:45 (оновлюється)

Синьо-жовті проведуть другий офіційний матч після провального Євро-2024. Здавалося, керівництво збірної зробило висновки після невдачі на ЧЄ, проте гра з Албанією показала великі проблеми національної команди. Чи зможе Сергій Ребров виправити ситуацію в стислі терміни дізнаємось у Празі у матчі проти мотивованої Чехії, яка стартувала на турнірі ще гірше (розгромна поразка від Грузії – 1:4).

Матч Чехія – Україна покажуть в Україні на кількох платформах. Додамо, що букмекери не вірять у Синьо-жовтих у цьому протистоянні.

На сайті "Телеграф" доступні розклад та результати Синьо-жовтих у 2024 році. Додамо, цього року збірна України не зуміла вийти із групи на ЧЄ-2024.