Дружина футболіста збірної України захопила ідеальною фігурою у купальнику (фото)

Дівчина має модельну зовнішність і частенько радує своїх підписників гарячими знімками

Дружина футболіста "Динамо" та збірної України Олександра Караваєва Інна поділилася пікантними знімками у соцмережі. Дружина правого захисника знялася у гарячій фотосесії.

Відповідні знімки Інна опублікувала на своїй сторінці в Instagram. На фото Караваєва позує у чорному купальнику, прикрившись величезним листком.

Користувачі із захопленням сприйняли знімки Інни. "Ого", "Кайф", "Вогонь", — пишуть у мережі.

Олександр одружився з Інною в серпні 2020 року. Він має доньку Аріану від попереднього шлюбу, а також маленьку дитину від Інни — сина Кирила, який народився в лютому 2021 року.

Караваєв ударно розпочав сезон 2024/25 у "Динамо", відзначившись 3 голами та одним асистом у 6 матчах за киян на клубному рівні. У збірній України 32-річний футболіст з’являвся під час відбору на чемпіонат Європи-2024. Востаннє за Синьо-жовтих Олександр зіграв у жовтні 2023 проти Мальти (1:3).

Нагадаємо, збірна України на старті Ліги націй програла Албанії (1:2), після чого поступилася "Чехії" (2:3). Примітно, що Синьо-жовті після цього піднялися у рейтингу ФІФА.