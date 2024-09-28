А был ли гол? В украинском футболе прогремел очередной скандал (видео)

Скандальный эпизод произошел в высшем дивизионе страны

В субботу, 28 сентября, черкасский ЛНЗ сыграл вничью с "Черноморцем" в рамках матча 8-го тура чемпионата Украины по футболу сезона 2024/25. В этой игре, несмотря на VAR, был забит спорный мяч. К слову, подобный скандал произошел в поединке "Шахтера" и "Левого Берега" (1:0).

Встреча, проходившая в Ковалевке, завершилась со счетом 1:1. Черкасский клуб на последних минутах пропустил гол, который, возможно, нельзя было засчитывать. Об этом сообщает "Телеграф".

Скандальный момент произошел на 82-й минуте матча. Вратарь хозяев Евгений Кучеренко сделал сейв, после чего мяч по высокой траектории упал, казалось, за лицевую линию. Все футболисты ЛНЗ "отключились", готовясь к угловому, а вот футболисты "Черноморца" продолжили атаку, которая завершилась голом в исполнении Дениса Янакова. Арбитр Артем Михайлюк и рефери на VAR Роман Блавацкий засчитали взятие ворот.

Полный видеообзор матча ЛНЗ — "Черноморец":

В сети мнение о взятии ворот разделилось.

Ранее "Телеграф" сообщал о скандале после матча "Верес" — "Кривбасс". Игрок гостей проигнорировали регламент, отказавшись от флеш-интервью.