Мудрик приніс Україні першу перемогу у Лізі націй (відео)

Синьо-жовті в експериментальному складі здобули потрібний результат

У п’ятницю, 11 жовтня, збірна України зіграла проти Грузії у рамках матчу 3-го туру групового етапу Ліги націй УЄФА. Таким чином, Синьо-жовті пройшли рівно половину турніру.

Поєдинок, який проходив у Познані (Польща) на однойменному стадіоні, завершився з рахунком 1:0 на користь українців. Про це повідомляє "Телеграф".

Перший тайм пройшов у середньому темпі з невеликою кількістю атак. Краще свої моменти реалізували українці. На 35-й хвилині поєдинку Михайло Мудрик змістився з флангу, пройшовши трьох суперників, і потужно пробив у нижній кут воріт Мамардашвілі.

У другому таймі Синьо-жовті зуміли відстояти свої ворота сухими та взяли перші три очки у Лізі націй.

Україна – Грузія – 1:0

Гол: Мудрик (35)

Попередження: Матвієнко (29), Калюжний (45+5), Конопля (76) – Кашия (11), Двалі (39), Кочорашвілі (63), Шенгелія (69)

Україна: Трубін, Матвієнко, Таловєров, Забарний, Конопля, Калюжний (Криськів, 91), Мудрик (Назаренко, 86), Шапаренко, Судаков (Сваток, 91), Гуцуляк (Зубков, 75), Довбик (Яремчук, 75)

Грузія: Мамардашвілі, Какабадзе, Двалі, Кашия, Лочошвілі (Шенгелія, 60), Кочорашвілі (Давіташвілі, 71), Чакветадзе, Гвелесіані (Зівзівадзе, 82), Кітеїшвілі, Кварацхелія, Мікаутадзе

Повний відеоогляд матчу Україна — Грузія буде доступний тут трохи згодом.

Зазначимо, вже 14 жовтня Синьо-жовті проведуть матч 4-го туру Ліги націй проти Чехії. Інші 2 гри пройдуть у рамках листопадового збору національних команд.

Нагадаємо, збірна України виступає у першій групі дивізіону B Ліги націй разом із командами Грузії, Чехії та Албанії. За підсумками трьох турів українці посідають останнє місце у квартеті. Спочатку Албанія завдала Синьо-жовтим сенсаційної поразки з рахунком 2:1. Потім підопічні Сергія Реброва примудрилися програти Чехії (2:3). З розкладом та результатами матчів збірної України у 2024 році можна ознайомитись на сайті "Телеграф".