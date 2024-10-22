Залужного помітили на матчі "Арсенал" — "Шахтар" (фото)

На трибунах він був не один

Колишній головнокомандувач Збройних сил України, а нині посол у Великій Британії Валерій Залужний відвідав футбольний матч "Арсенал" — "Шахтар". Компанію йому склав український футболіст Михайло Мудрик.

Фотографіями поділився "Спорт UA". Як відомо, у вівторок, 22 жовтня, на стадіоні "Емірейтс" у Лондоні проходить матч третього раунду основного етапу Ліги чемпіонів сезону 2024/25.

Мудрик до 2023 року був частиною команди "Шахтаря", але пізніше перейшов до лондонського "Челсі".

На інших фото видно, що біля Залужного також було помічено легенду українського футболу Андрій Шевченко, а також виконувач обов’язків тренера "Шахтаря" Даріо Срна.

Після матчу генеральний директор "Шахтаря" Сергій Палкін подарував Залужному іменну футболку.

Як відомо, український клуб після двох турів у Лізі чемпіонів отримав одне очко. Його суперник уже встиг набрати чотири бали.

Зустріч двох команд розпочалася о 22:00 за київським часом. Дізнатися про хід матчу можна у текстовій трансляції "Телеграфа" за цим посиланням.

Як повідомлялося раніше, Залужний відвідав випускну церемонію українських військових пілотів. На базу британських ВПС у Кренвеллі він приїхав разом із заступником державного секретаря парламенту Великої Британії зі збройних сил Люком Поллардом.