"Рома" — "Динамо": букмекери оцінили шанси команд у Лізі Європи
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Кияни – аутсайдери протистояння
У четвер, 24 жовтня, "Динамо" зустрінеться з "Ромою" у рамках поєдинку 3 туру Ліги Європи УЄФА. "Телеграф" проведе онлайн-трансляцію матчу "Рома" — "Динамо".
На думку букмекерів, римський клуб є беззаперечним фаворитом "дуелі". Про це повідомляє Favbet. Фахівці оцінили ймовірність перемоги Вовків у 64%, а "Біло-синіх" — лише 15%, ймовірність нічиєї — 21%.
Прогноз букмекерів на матч Ліги Європи "Рома" — "Динамо"
- Favbet: (перемога "Роми" 1,51 — нічия 4,65 — перемога "Динамо" 5,30)
- William Hill: (1,50 — 4,50 — 7,00)
- Bwin: (1,49 — 4,50 — 6,25)
Матч "Рома" — "Динамо" відбудеться у Римі на стадіоні "Олімпіко". Напередодні "Телеграф" повідомляв, де і коли дивитися цей поєдинок в Україні.
Нагадаємо, у першому турі ЛЄ "Динамо" без шансів поступилося "Лаціо" (0:3), після чого кияни програли "Гоффенгайму" (0:2).
Зазначимо, УЄФА змінив формат єврокубків, зокрема Ліги Європи. За підсумками комп’ютерного жеребкування "динамівці" також зіграють з "Ференцварошем", "Реал Сосьєдадом", "Вікторією" Плзень, "Галатасараєм" та РФШ.