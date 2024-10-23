"Рома" — "Динамо": букмекери оцінили шанси команд у Лізі Європи

Кияни – аутсайдери протистояння

У четвер, 24 жовтня, "Динамо" зустрінеться з "Ромою" у рамках поєдинку 3 туру Ліги Європи УЄФА. "Телеграф" проведе онлайн-трансляцію матчу "Рома" — "Динамо".

На думку букмекерів, римський клуб є беззаперечним фаворитом "дуелі". Про це повідомляє Favbet. Фахівці оцінили ймовірність перемоги Вовків у 64%, а "Біло-синіх" — лише 15%, ймовірність нічиєї — 21%.

Прогноз букмекерів на матч Ліги Європи "Рома" — "Динамо"

Favbet: (перемога "Роми" 1,51 — нічия 4,65 — перемога "Динамо" 5,30)

William Hill: (1,50 — 4,50 — 7,00)

Bwin: (1,49 — 4,50 — 6,25)

Матч "Рома" — "Динамо" відбудеться у Римі на стадіоні "Олімпіко". Напередодні "Телеграф" повідомляв, де і коли дивитися цей поєдинок в Україні.

Нагадаємо, у першому турі ЛЄ "Динамо" без шансів поступилося "Лаціо" (0:3), після чого кияни програли "Гоффенгайму" (0:2).

Зазначимо, УЄФА змінив формат єврокубків, зокрема Ліги Європи. За підсумками комп’ютерного жеребкування "динамівці" також зіграють з "Ференцварошем", "Реал Сосьєдадом", "Вікторією" Плзень, "Галатасараєм" та РФШ.