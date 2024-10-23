"Рома" — "Динамо": букмекеры оценили шансы команд в Лиге Европы

Киевляне — аутсайдеры противостояния

В четверг, 24 октября, "Динамо" встретится с "Ромой" в рамках поединка 3 тура Лиги Европы УЕФА. "Телеграф" проведет онлайн-трансляцию матча "Рома" — "Динамо".

По мнению букмекеров, римский клуб является безоговорочным фаворитом "дуэли". Об этом сообщает Favbet. Специалисты оценили вероятность победы Волков в 64%, а "Бело-синих" — всего в 15%, вероятность ничьей — 21%.

Прогноз букмекеров на матч Лиги Европы "Рома" — "Динамо"

Favbet: (победа "Ромы" 1,51 — ничья 4,65 — победа "Динамо" 5,30)

William Hill: (1,50 — 4,50 — 7,00)

Bwin: (1,49 — 4,50 — 6,25)

Матч "Рома" — "Динамо" состоится в Риме на стадионе "Олимпико". Накануне "Телеграф" сообщал, где и когда смотреть этот поединок в Украине.

Напомним, в первом туре ЛЕ "Динамо" без шансов уступило "Лацио" (0:3), после чего киевляне проиграли "Хоффенхайму" (0:2).

Отметим, УЕФА изменил формат еврокубков, в частности Лиги Европы. По итогам компьютерной жеребьевки "динамовцы" также сыграют с "Ференцварошем", "Реал Сосьедадом", "Викторией" Пльзень, "Галатасараем" и РФШ.