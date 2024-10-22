"Рома" — "Динамо": де і коли дивитись матч Ліги Європи

Київський клуб очікує на важкий виїзний поєдинок

У четвер, 24 жовтня, київське "Динамо" зіграє поєдинок 3 туру Ліги Європи УЄФА проти італійської "Роми". "Телеграф" проведе онлайн-трансляцію матчу "Рома" — "Динамо".

У прямому ефірі в Україні матч Біло-Синіх проти Вовків покаже медіаплатформа Megogo. Про це повідомляє офіційний сайт транслятора.

Матч "Рома" — "Динамо" відбудеться в Римі на стадіоні "Олімпіко", початок зустрічі — о 19:45 за київським часом. Зазначимо, що за римлян виступає форвард збірної України Артем Довбик.

У першому турі ЛЄ "Динамо" без шансів поступилося "Лаціо" (0:3), після чого кияни програли "Гофенгайму" (0:2).

Зазначимо, УЄФА змінив формат єврокубків, зокрема Ліги Європи. За підсумками комп’ютерного жеребкування "динамівці" також зіграють з "Ференцварошем", "Реал Сосьєдадом", "Вікторією" Плзень, "Галатасараєм" та РФШ.

Нагадаємо, "Динамо" стартувало у поточній єврокампанії з 2-го кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів. Біло-сині двічі розгромили "Партизан", після чого не без проблем пройшли шотландський "Рейнджерс". У битві за Лігу чемпіонів український клуб поступився австрійському "Зальцбургу".