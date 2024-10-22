"Шахтар" програв "Арсеналу" у Лізі чемпіонів через курйозний автогол (відео)

Гірники не змогли нав’язати опір представнику АПЛ

У вівторок, 22 жовтня, донецький "Шахтар" у 3 турі Ліги чемпіонів УЄФА зустрівся з лондонським "Арсеналом". Донецький клуб ще не знає смаку перемоги в цьому сезоні головного єврокубка.

Поєдинок, який проходив у Лондоні на стадіоні "Арсенал", завершився з рахунком 1:0 на користь "Арсеналу". Про це повідомляє "Телеграф".

"Арсенал" розпочав поєдинок із потужного тиску, проте захист Гірників не здригнувся в перші хвилини. Проте саме Каноніри вийшли вперед, причому зробили це за допомогою курйозного автогола. На 29-й хвилині Габріел Мартінеллі пробив у штангу, а м’яч зрадницьки відлетів від спини воротаря Гірників Дмитра Різника прямо у ворота.

Другий тайм голів командам не приніс, але Пушкарі були набагато ближчими до взяття воріт. Наприклад, Троссар не реалізував пенальті (сейв Різника).

"Арсенал" Лондон – "Шахтар" Донецьк – 1:0

Гол: Різник, 29 автогол

Попередження: Вайт, 34, Мартінеллі, 84 – Станич, 81 (за межами поля)

"Арсенал": Рая – Вайт (Меріно, 46), Саліба, Габріел, Калафьорі (Льюїс-Скеллі, 71), Райс, Партей, Троссар (Жоржиньйо, 88), Жезус (Стерлінг, 68), Мартінеллі, Гавертц.

"Шахтар": Різник – Конопля, Бондар, Матвієнко, Педро Енріке, Криськів, Бондаренко (Марлон, 87), Судаков, Зубков (Педріньйо, 64), Егіналду (Траоре, 84), Сікан (Кевін, 64).

Повний відеоогляд матчу "Арсенал" — "Шахтар" буде доступний тут найближчим часом.

За підсумками трьох турів Ліги чемпіонів Гірники набрали лише одне очко. У першому турі ЛЧ донеччани не зуміли перемогти "Болонью" (0:0), а в другому без шансів поступилися "Аталанті" (0:3). З розкладом донеччан у головному єврокубку можна ознайомитись на сайті "Телеграф".

Нагадаємо, у кампанії 2024/25 УЄФА змінив формат усіх єврокубків. У плей-оф Ліги чемпіонів за підсумками 8 турів вийдуть 24 із 32 команд. Додамо, що "Шахтар", який отримав пряму путівку до ЛЧ, за підсумками комп’ютерного жеребкування основного етапу також зіграє з "Баварією", "Боруссією" Д, "Янг Бойз", ПСВ та "Брестом".