"Ляща дав йому — і все": російський міністр розповів, як виховує сина

Російський чиновник зізнався, що бив дитину

Міністр спорту РФ Михайло Дегтярьов розповів, що "дав синові ляща", коли той заявив про бажання кинути карате. До речі, саме цей чиновник придумав президенту РФ Володимиру Путіну нове прізвисько.

Відповідну заяву Дегтярьова наводить Р-Спорт. Цікаво, що Михайло зробив скандальну заяву на просвітницькому марафоні "Знання. Перші".

"Я сина свого часу відмовив кинути карате. Старшого звуть Петро. Він мені вдячний, тому що він уже в 14 років чорний пояс отримав. Зараз у Москві продовжує заняття, а чорний пояс залишився в Хабаровську. Так що треба займатися.

Що йому сказав, коли він хотів покинути? Та ляща дав йому – і все. А як інакше? Я ж батько”, – сказав Дегтярьов.

У мережі лише посміялися зі слів міністра.

Довідка : Дегтярьов разом із дружиною Галиною виховують чотирьох синів. Михайло прославився завдяки своїй роботі у ЛДПР, а також після скандального призначення до Хабаровська, де він став губернатором. Крім того, Дегтярьов став героєм розслідування Олексія Навального.

Раніше Дегтярьов заявляв, що окупований Росією Донбас може стати новим центром спорту та туризму. Крім того, міністр відзначився безглуздою заявою щодо потенційного рекорду російського хокеїста Олександра Овечкіна у НХЛ. За словами Михайла, Овечкін стане найкращим бомбардиром НХЛ завдяки "любові до Росії".