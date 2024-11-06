"Динамо" — "Ференцварош": де і коли дивитись матч Ліги Європи

Кияни зустрінуться з угорським клубом

У четвер, 7 листопада, київське "Динамо" зіграє поєдинок 4-го туру основного етапу Ліги Європи УЄФА сезону 2024/25 проти угорського "Ференцвароша". "Телеграф" проведе онлайн-трансляцію матчу "Динамо" — "Ференцварош".

У прямому етері в Україні матч Біло-Синіх проти угорців покаже медіаплатформа Megogo. Про це повідомляє офіційний сайт транслятора.

Матч "Динамо" — "Ференцварош" пройде в Гамбурзі на "Фолькспаркштадіоні", початок зустрічі — о 22:00 за київським часом. Трансляція гри на Mеgogo доступна за наявності підписки Спорт, Максимальна та Максимальна + благодійність (вартість від 69 грн).

Нагадаємо, за підсумками трьох турів Ліги Європи "Динамо" не набрало жодного очка. У першій грі Біло-Сині без шансів поступилися "Лаціо" (0:3), після чого кияни програли "Гоффенгайму" (0:2). В останньому поєдинку Біло-Сині поступилися "Ромі" (0:1).

Зазначимо, УЄФА змінив формат єврокубків, зокрема Ліги Європи. За підсумками комп’ютерного жеребкування "динамівці" також зіграють з "Реал Сосьєдадом", "Вікторією" Плзень, "Галатасараєм" та РФШ.