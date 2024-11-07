"Динамо" – "Ференцварош": онлайн-трансляція матчу Ліги Європи

Біло-сині зіграють із угорським колективом

У четвер, 7 листопада, київське "Динамо" зіграє з "Ференцварошем" у рамках матчу 4-го туру основного етапу Ліги Європи УЄФА сезону 2024/25. Напередодні український клуб здобув першу перемогу у поточній єврокампанії.

"Телеграф" проведе онлайн-трансляцію матчу "Динамо" — "Ференцварош". Початок зустрічі – о 22:00 за київським часом.

"Динамо" — "Ференцварош" — початок о 22:00 (оновлюється)

Кияни досі не брали очки у єврокубку, ба більше, "динамівці" навіть не забивали. Перемога над "Ференцварошем", який також не блищить результатами в ЛЄ, є цілком досяжним завданням для команди Олександра Шовковського.

Матч "Динамо" — "Ференцварош" пройде у Гамбурзі (Німеччина) на "Фолькспаркштадіоні". Напередодні "Телеграф" повідомляв, де і коли дивитись цю гру в прямому етері в Україні, а також ділився прогнозом на це протистояння.

Нагадаємо, за підсумками трьох турів Ліги Європи "Динамо" не набрало жодного очка. У першій грі Біло-Сині без шансів поступилися "Лаціо" (0:3), після чого кияни програли "Гоффенгайму" (0:2). В останньому поєдинку Біло-Сині поступилися "Ромі" (0:1).

Повний відеоогляд матчу "Рома" — "Динамо"

Зазначимо, УЄФА змінив формат єврокубків, зокрема Ліги Європи. За підсумками комп’ютерного жеребкування "динамівці" також зіграють з "Реал Сосьєдадом", "Вікторією" Плзень, "Галатасараєм" та РФШ.