"Динамо" - "Ференцварош": где и когда смотреть матч Лиги Европы

Киевляне встретятся с венгерским клубом

В четверг, 7 ноября, киевское "Динамо" сыграет поединок 4-го тура основного этапа Лиги Европы УЕФА сезона 2024/25 против венгерского "Ференцвароша". "Телеграф" проведет онлайн-трансляция матча "Динамо" — "Ференцварош".

В прямом эфире в Украине матч Бело-синих против венгров покажет медиа-платформа Megogo. Об этом сообщает официальный сайт транслятора.

Матч "Динамо" — "Ференцварош" пройдет в Гамбурге на "Фолькспаркштадионе", начало встречи — в 22:00 по киевскому времени. Трансляция игры на Mеgogo доступна при наличии подписки Спорт, Максимальная и Максимальная + благотворительность (стоимость от 69 грн).

Напомним, по итогам трех туров Лиги Европы "Динамо" не набрало ни единого очка. В первой игре Бело-синие без шансов уступили "Лацио" (0:3), после чего киевляне проиграли "Хоффенхайму" (0:2). В последнем поединке Бело-синие уступили "Роме" (0:1).

Отметим, УЕФА изменил формат еврокубков, в частности Лиги Европы. По итогам компьютерной жеребьевки "динамовцы" также сыграют с "Реал Сосьедадом", "Викторией" Пльзень, "Галатасараем" и РФШ.