Російські фанати "включили" українські території до складу РФ (фото)

"Відзначились" уболівальники "Зеніту"

Уболівальники пітерського "Зеніту" провели ганебну акцію, розмістивши банери з мапою українських територій і назвавши їх російськими. Саме у цьому клубі працює зрадник України Анатолій Тимощук.

Знімок зі скандальним банером опублікував sports.ru. На ньому зображено Донецьку, Луганську, Херсонську та Запорізьку області, а також силует солдата на тлі прапора РФ.

Знизу фанати "Зеніту" вивісили ще один банер із написом: "Це наша земля, і ми стоятимемо".

Уболівальники "Зеніту" розмістили скандальний банер на трибунах

Зазначимо, "Зеніт" удома програв "Акрону" з рахунком 1:2.

Нагадаємо, Міжнародна федерація футболу ФІФА та Союз європейських футбольних асоціацій (УЄФА) усунули всі російські клуби та збірні від міжнародних змагань до подальшого повідомлення. Через це росіянам складно знайти суперника.

Раніше повідомлялося, що колишній капітан збірної України з футболу Тимощук вирішив допомогти Курській області, де йдуть активні бойові дії. Анатолій та інші гравці та тренери "Зеніту" підписали футболки для благодійного аукціону. Після цього ексгравець "Динамо" Олександр Алієв жорстко розкритикував Анатолія, а в Інтернеті з’явилися меми на цю тему.